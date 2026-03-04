MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Live streaming: Λιλ - Αθηναϊκός

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Παρακολουθήστε το δεύτερο παιχνίδι του Αθηναϊκού κόντρα στη Λιλ για τα ημιτελικά του Eurocup, με το πρώτο ματς να έχει λήξει 69-56 υπέρ της ομάδας του Βύρωνα.
Live streaming: Λιλ - Αθηναϊκός