Live streaming: Λιλ - Αθηναϊκός

Παρακολουθήστε το δεύτερο παιχνίδι του Αθηναϊκού κόντρα στη Λιλ για τα ημιτελικά του Eurocup, με το πρώτο ματς να έχει λήξει 69-56 υπέρ της ομάδας του Βύρωνα.