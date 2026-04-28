Εντοπίστηκε ο 89χρονος ρακοσυλλέκτης σε ξενοδοχείο δίπλα στα ΚΤΕΛ Πάτρας

Στην Πάτρα εντοπίστηκε ο 89χρονος ρακοσυλλέκτης που άνοιξε το πρωί πυρ σε δύο σημεία στην Αθήνα τραυματίζοντας πέντε άτομα.

Συγκεκριμένα ο 89χρονος εντοπίστηκε από την ΕΛΑΣ σε ξενοδοχείο δίπλα στα ΚΤΕΛ Πάτρας, έχοντας μάλιστα μαζί του 38άρι περίστροφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, o 89χρονος έφθασε στην Πάτρα με ταξί το οποίο πλήρωσε 200 ευρώ. Το είχε κλείσει με ραντεβού, μέσω εταιρείας ραδιοταξί.

Η ΕΛΑΣ είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην Αθήνα, στην Καλαμάτα τόπο καταγωγής του, σε ΚΤΕΛ και σιδηροδρομικούς σταθμούς και τελικά κατάφεραν να τον εντοπίσουν σε ξενοδοχείο στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Ο 89χρονος πήγε το πρωί στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού όπου άνοιξε αρχικά πυρ τραυματίζοντας έναν υπάλληλο στο πόδι.

Ακολούθως έφυγε από εκεί, και ενώ η ΕΛΑΣ τον αναζητούσε στη γύρω περιοχή, εκείνος πήρε ταξί και πήγε στο Πρωτοδικείο στην Λουκάρεως όπου άνοιξε επίσης πυρ τραυματίζοντας τέσσερις γυναίκες στα πόδια!

Και στις δύο υποθέσεις χρησιμοποίησε καραμπίνα την οποία παράτησε στο Πρωτοδικείο.

Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε είχε μαζί του και περίστροφο!

Πηγή: iefimerida.gr