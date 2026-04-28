Αναχωρεί για το Μπιλμπάο ο ΠΑΟΚ - Πάνω από 500 οπαδοί στο πλευρό του (vids)

Όλα έτοιμα για την αναχώρηση του Δικεφάλου για την κούπα. Οι ασπρόμαυροι βρίσκονται στο αεροδρόμιο Μακεδονία και αναχωρούν για το Μπιλμπάο, όπου αύριο, Τετάρτη, στις 21:00 δίνουν τον δεύτερο μεγάλο τελικό για το τρόπαιο του FIBA Europe Cup.

Μάλιστα, πάνω από 500 οπαδοί του Δικεφάλου θα βρεθούν στην Bilbao Arena για τον δεύτερο τελικό, προκειμένου να στηρίξει με πάθος τους παίκτες του Παντελή Μπούτσκου και να τους δώσει ώθηση για την κατάκτηση του τρoπαίου. Έχουν προγραμματιστεί οδικές εκδρομές για το Μπιλμπάο, ενώ θα αναχωρήσει και μία πτήση τσάρτερ το πρωί της Τετάρτης από τη Θεσσαλονίκη.