Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον τρίτο τελικό Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Στην διάθεση του κόσμου βρίσκονται τα εισιτήρια για τον τρίτο τελικό της Novibet Volley League μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ την Δευτέρα 4 Μαϊου στο πλαίσιο του τρίτου τελικού πρωταθλήματος, με την σειρά να είναι στο 1-1 και ο τίτλος να κρίνεται στις τρεις νίκες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «πρασίνων» για τα εισιτήρια:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ενημερώνει ότι τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του τρίτου τελικού της Volleyleague ανδρών.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να κλείσουν τη θέση τους στον τελικό της Δευτέρας 4ης Μαϊου στις 19:00 στο κλειστό του Μετς, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

