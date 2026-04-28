Πονσαρνάου: «Να σεβαστούμε το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ έχει πολύ έξυπνη τακτική»

Ο Χάουμε Πονσαρνάου στάθηκε στα σημεία - κλειδιά του δεύτερου τελικού του FIBA Europe Cup κόντρα στον ΠΑΟΚ (29/4, 21:00) και τι περιμένει να δει από την ομάδα του, αλλά και από τους αντιπάλους.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος κλείνει ανήμερα του αγώνα τα 55 του χρόνια, ξεχώρισε πως «η κατάκτηση του τίτλου θα ήταν ένα καλό δώρο» και ανέφερε ακόμα...

«Στο FIBA ​​​​Europe Cup έχουμε παίξει φέτος το καλύτερό μας μπάσκετ μας και αναδείξαμε τον καλύτερό μας εαυτό. Στόχος μας ήταν να μάθουμε από αυτά τα πρώτα 40 λεπτά στη Θεσσαλονίκη για να βελτιωθούμε σε διάφορους τομείς».

Για τη διαφορά με τους περσινούς τελικούς: «Είναι ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο. Προσπάθησα να βρω ομοιότητες, αλλά είναι αδύνατο. Αυτό που είναι πραγματικά ωραίο είναι ότι περπατάς στον δρόμο και τόσοι πολλοί άνθρωποι σε σταματούν και σου δίνουν κουράγιο και δύναμη για την κατάκτηση του τίτλου».

Για τους φιλάθλους και των δύο ομάδων: «Χρειαζόμαστε τους οπαδούς να μας στηρίξουν και αυτή η υποστήριξη να μας δώσει την ακρίβεια, τους πόντους και τη δύναμη για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Είμαι σίγουρος ότι οι Έλληνες οπαδοί θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να υποστηρίξουν την ομάδα τους, αλλά η πόλη μας θα είναι πλήρως στο πλευρό μας και θα κάνει ακόμη περισσότερα».

Για την προετοιμασία της ομάδας: «Ο υπερβολικός ενθουσιασμός βοηθάει, αλλά μόνο μέχρι ενός σημείου. Ψυχολογικά, προσπαθώ να προετοιμαστώ για ένα πολύ απαιτητικό, ισορροπημένο και τεταμένο παιχνίδι όπου θα υπάρχουν διαφορετικές συναισθηματικές στιγμές, όπως ακριβώς στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το κλειδί. Σεβασμός στο παιχνίδι, και αντίληψη ότι μπορούν να προκύψουν πολύ απαιτητικές καταστάσεις και σωστή προετοιμασία»,

Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, σημείωσε ότι βρίσκεται σε καλό σερί και σε καλή φυσική κατάσταση και αποτελεί μία επικίνδυνη ομάδα. Ενώ παράλληλα όταν ρωτήθηκε για τον περιορισμό των Μπριν Ταϊρί και Πάτρικ Μπέβερλι, ανέφερε: «Ο σεβασμός μας επεκτείνεται και στους υπόλοιπους παίκτες, οι οποίοι είναι πολύ καλοί. Ο ΠΑΟΚ έχει μια πολύ έξυπνη τακτική και σχεδιασμένη σχεδιασμένη να εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες μας. Η φόρμουλα είναι να δώσουμε σε κάθε κατοχή τη σημασία που της αξίζει και να κατανοήσουμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε συγκέντρωση, δέσμευση, προσπάθεια και τη νοοτροπία για να πετύχουμε».