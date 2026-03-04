Επιστροφή Μέτου στα παρκέ με τη Γκραν Κανάρια

Η Γκραν Κανάρια ανακοίνωσε την απόκτηση του Τσιμέζι Μέτου, με τον 28χρονο σέντερ να υπογράφει έως το τέλος της σεζόν.

Ο Νιγηριανός διεθνής επιστρέφει στη δράση μετά από περίπου έναν χρόνο απουσίας, αφού ταλαιπωρήθηκε από σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο τένοντα.

Τελευταίος του σταθμός ήταν η Μπαρτσελόνα, με την οποία αγωνίστηκε στην Ευρωλίγκα την περασμένη σεζόν.

Στη διοργάνωση είχε μετρήσει 11 πόντους και 4,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 24 συμμετοχές, αποτελώντας σημαντική λύση στη φροντ λάιν των «μπλαουγκράνα». Πλέον, θα ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών της ισπανικής ομάδας, η οποία επιδιώκει δυναμικό φίνις στη σεζόν.