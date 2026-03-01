Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε αρκετά αλλά στο τέλος κατάφερε να πάρει το «διπλό» κόντρα στον Αμύντα με 90-86.

Ο Αμύντας υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ στο «Άγγελος Ζούπας» για την 22η και τελευταία αγωνιστική της Α1 Γυναικών. Ο αγώνας ήταν… θρίλερ μέχρι το φινάλε, όμως η Κυπριανού ευστόχησε σε τρίποντο με 32” για τη λήξη και στα 7” με δύο βολές «κλείδωσε» τη νίκη και το τελικό 90-86. Έτσι, ο ΠΑΟΚ έχει ρεκόρ 8-12 και ο Αμύντας 3-17.

Για τους νικητές η Κυπριανού είχε 18 πόντους και 3 ασίστ σε 18:25, ενώ η Μάμπρεϊ ολοκλήρωσε το ματς με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 28:50. Από την άλλη, ξεχώρισε η Μπεχ με 31 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 μπλοκ, με την Γκίλτεϊ να προσθέτει 30 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 36:36.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 42-50, 65-63, 86-90

Τα στατιστικά του αγώνα.