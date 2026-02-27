Στη λίστα των Νάγκετς ο Μίντλετον

Ο Κρις Μίντλετον ενδέχεται να αποχωρήσει από τους Ντάλας Μάβερικς και οι Ντένβερ Νάγκετς ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Ο Κρις Μίντλετον αποκτήθηκε από τους Ντάλας Μάβερικς στο trade της ομάδας με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς για τον Άντονι Ντέιβις. Ο παίκτης ενδέχεται να αποχωρήσει και οι «Μαβς» δεν θα τον εμποδίσουν αν το επιθυμήσει.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν ο 35χρονος έχει θαυμαστές στην λίγκα και αρκετές ομάδες που θα συμμετέχουν στα play-offs ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του. Ωστόσο, η μόνη που ονόμασε ο γνωστός δημοσιογράφος ήταν οι Ντένβερ Νάγκετς.

Σημειώνεται πως το συμβόλαιό του έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι και αξίζει 33.296,296 δολάρια.