Κυριαρχική εμφάνιση από το Μαρούσι που ήταν μπροστά επί 40 λεπτά απέναντι στον Άρη Betsson και άνοιξε την αυλαία των προημιτελικών πετώντας έξω (87-80) από τη συνέχεια την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Έκπληξη με το καλημέρα στο Κύπελλο, με το Μαρούσι να εμφανίζεται ανώτερο του Άρη Betsson και να σφραγίζει την πρόκριση για τα ημιτελικά του θεσμού, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη (19/2, 17:00) τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός - ΑΕΚ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Μαρούσι δεν έχασε σε κανένα σημείο του αγώνα το προβάδισμα και παίζοντας έξυπνα με τακτική και καλάθια στη ρακέτα, κατάφερε να επιβληθεί του αντιπάλου του.

Πρώτος σκόρερ των νικητών, που έπαιζαν χωρίς τους Ρέινολντς και Σάλας, αναδείχθηκε ο Γιώργος Καλαϊτζάκης με 17 πόντους, ακολούθησε ο Σίλβιο Ντε Σόουζα με 16 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Τζόρνταν Κινγκ πέτυχε νταμπλ-νταμπλ με 11 πόντους και 11 ασίστ. Για τον Άρη πρώτος σκόρερ ήταν ο Αμίν Νουά με 19 πόντους, ενώ ο Μπράις Τζόουνς πρόσθεσε 13 πόντους.

Ως το +14 το Μαρούσι με τρίποντα

Το Μαρούσι ξεκίνησε καλύτερα και με τα τρίποντα των Κινγκ και Κουζέλογλου προηγήθηκε με 8-2 και ο Γιαννόπουλος με τη σειρά του έκανε το 14-6, κάνοντας έξω φρενών τον Ιγκόρ Μίλισιτς με την άμυνα των παικτών του. Το Μαρούσι συνέχισε να κυριαρχεί φτάνοντας στο +14 (22-8), σουτάροντας 5/9 τρίποντα, την στιγμή που ο Άρης είχε 0/3, με την περίοδο να κλείνει στο 22-13.

Με Αντετοκούνμπο και Άντζουσιτς οι Θεσσαλονικείς μείωσαν στον πόντο (26-25), αλλά το Μαρούσι ξανά με τρίποντα από τους Κινγκ Τουλιάτο ξέφυγε με 40-32. Με σπασμωδικές ενέργειες ο Άρης επιχειρούσε να επιστρέψει στο ματς, όμως το Μαρούσι με πολυφωνία στην επίθεση και «ζεστό» τον Γιαννόπουλο διαμόρφωσε το 48-38 του ημιχρόνου, διάστημα στο οποίο η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου είχε 9/20 τρίποντα έναντι 3/10 του Άρη.

Σταθερά μπροστά το Μαρούσι και δίκαιη επικράτηση

Δυναμικά επέστρεψε ο Άρης στο παιχνίδι, που με Νουά και Τζόουνς πλησίασε ξανά στο καλάθι (54-52), αλλά το Μαρούσι έβρισκε λύσεις από διαφορετικούς παίκτες. Τώρα ήταν ο Ουίλιαμς, ο οποίος έδωσε έξι σερί πόντους για το 62-55. Βγάζοντας περισσότερη ενέργεια, πείσμα και αποτελεσματικότητα το Μαρούσι έκλεισε την τρίτη περίοδο προηγούμενο με 64-58.

Με τον Μήτρου-Λογνκ να παίρνει πρωτοβουλίες έγινε το 66-64, ο Ντε Σόουζα με σερί καλάθια απάντησε για το 70-64. Το Μαρούσι τιμωρούσε τα κενά της άμυνας του Άρη στη ρακέτα, με τον Κουζέλογλου να κάνει το 72-67, ενώ από την πλευρά τους οι Θεσσαλονικείς εκδήλωναν βιαστικές επιθέσεις, δείχνοντας να τους λείπει το καθαρό μυαλό. Ξανά από το «ζψγραφιστό» με Ντε Σόουζα και Καλαϊτζάκη έγινε το 76-67. Το τρίποντο του Καλαϊτζάκη έγραψε το 79-70 στο 39’, Τζόουνς και Μήτρου-Λονγκ μείωσαν σε 81-75, όμως ο Καλαϊτζάκης έβαζε τις βολές του (4/4) για το 85-76 στα 22’’ πριν το φινάλε, με τη νίκη να «σφραγίζεται» σε εκείνο το σημείο.

Οι διαιτητές: Πιτσίλκας, Τηγάνης, Μαρινάκης

Τα δεκάλεπτα: 22-13, 48-38, 64-58, 87-80

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.