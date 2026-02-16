Κουζέλογλου: «Κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς»

Ο Γιάννης Κουζέλογλου στις δηλώσεις του ενόψει του Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας στάθηκε στην ικανοποίηση που υπάρχει στις τάξεις της ομάδας του Αμαρουσίου.

«Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ στην Κρήτη στο Final 8. Κάθε παιχνίδι για εμάς είναι «τελικός», δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι σημαντικό για εμάς το ματς με τον Άρη επειδή είναι για το Κύπελλο. Επομένως πρέπει να φανούμε για 40 λεπτά συγκεντρωμένοι.



Είναι δύσκολο στην ψυχολογίας μας όταν έρχονται κάποια άσχημα αποτελέσματα, γιατί αυτό όλη την εβδομάδα σε ακολουθεί. Οπότε πρέπει να έχεις καλή ψυχολογία, να δουλέψεις περισσότερο. Κάναμε καλές προπονήσεις και πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη κόντρα στην Καρδίτσα. Πρέπει να συνεχίσουμε γιατί το πρόγραμμα είναι δύσκολο».



Για τη μετάβασή του από τον Παναθηναϊκό στο Μαρούσι: «Στον Παναθηναϊκό όταν ήμουν έκανα πολλές προπονήσεις και περίμενα την κάθε ευκαιρία που θα παρουσιαστεί. Κάθε φορά που μπαίνω στο παρκέ δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα μου να πετύχει τους στόχους της».