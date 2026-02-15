Ασταμάτητη η Φενέρ πέρασε και από την Τουρκ Τέλεκομ

Η Φενέρ συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της, περνώντας από την έδρα της Τουρκ Τέλεκομ (88-76), με την ομάδα του Γιασικεβίτσιους να φτάνει τις 13 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Ασταμάτητη είναι η Φενέρ τους τελευταίους μήνες, με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να περνά και από την έδρα της Τουρκ Τέλεκομ επικρατώντας με 88-76 για την 20η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Με τη νίκη αυτή η ομάδα της Πόλης βελτίωσε το ρεκόρ της σε 18-2 και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας, με την Τουρκ Τέλεκομ να πέφτει στο 14-8.

Για τους νικητές ο Μπράντον Μπόστον ήταν ο κορυφαίος με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ, με τον Μαχμούτογλου να συμπληρώνει 14 πόντους με 3 ριμπάουντ. Πολύ καλή παρουσία και από τον Ουίλμπεκιν με 12 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Άλμαν μέτρησε 20 πόντους με 5 ασίστ, με τον Σμιθ να συμπληρώνει 14 πόντους με 4 ασίστ. Διψήφιος και ο Κάιλ Αλεξάντερ με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ.