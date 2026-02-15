Πολυμένη: «Περήφανες για την πορεία στο Eurocup - Στόχος το double»

Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ, η Λαμπρινή Πολυμένη τόνισε πως είναι περήφανη για την ευρωπαϊκή πορεία του «τριφυλλιού» και ξεκαθάρισε πως στόχος είναι η κατάκτηση του double.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Επιστρέψαμε μόλις τελειώσαμε τις υποχρεώσεις μας στο Eurocup. Είμαστε πολύ περήφανες για την ομάδας μας για αυτή την πορεία στο Eurocup. Παλέψαμε πάρα πολύ μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι. Γυρίσαμε πίσω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως όλα. Κάθε παιχνίδι το αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Λόγω και του Eurocup δεν είχαμε την πολυτέλεια του χρόνου, να προετοιμαστούμε όπως σε κάθε ματς. Τα κορίτσια έδωσαν το 100% και ήρθε το σημερινό αποτέλεσμα.

Εννοείται (σ.σ. για το αν θέλει να κατακτήσει τίτλους με τον Παναθηναϊκό). Είμαστε σε ένα πολύ μεγάλο σωματείο. Εννοείται ο στόχος είναι και το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Στρέφουμε το βλέμμα σε αυτόν τον στόχο και δουλεύουμε καθημερινά για να τον καταφέρουμε».