Ο Σακίλ ψηφίζει Κάρι για GOAT (vid)

Ο Σακίλ Ο’Νιλ ρωτήθηκε για τον GOAT του ΝΒΑ και έβαλε τον prime Στεφ Κάρι πάνω από παίκτες όπως ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο Σακίλ Ο’Νιλ δεν έχει κρύψει ποτέ την λατρεία του προς τον Στεφ Κάρι και για ακόμη μία φορά τον αποκάλεσε τον GOAT του ΝΒΑ. Πιο συγκεκριμένα, ο θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς ρωτήθηκε από το «Overtime» για το αν υπάρχι κάποιος καλύτερος παίκτης από τον Στεφ Κάρι στα prime του.

Αναφέρθηκαν οι Ντάμιαν Λίλαρντ, Κρις Πολ, Καρμέλο Άντονι, Ράσελ Ουέστμπρουκ, Κέβιν Ντουράντ, Μάτζικ Τζόνσον, Λεμπρόν Τζέιμς, Μάικλ Τζόρνταν και ακόμα και ο ίδιος ο Σακίλ. Ωστόσο, ο Ο’Νιλ επέλεξε τον Κάρι, λέγοντας χαρακτηριστικά στο τέλος: «Ο Στεφ είναι ο GOAT».

