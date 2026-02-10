Lakers’ Corner: Καλό δείγμα κόντρα στους πρωταθλητές χωρίς Ντόντσιτς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και ηττήθηκαν με 119-110. Οι «Λιμνάνθρωποι» έδειξαν πολύ καλό πρόσωπο στην αναμέτρηση, και αν δεν περνούσαν ένα διάστημα… παγωμάρας, θα μπορούσαν να είχαν διεκδικήσει τη νίκη, παρά το γεγονός πως δεν είχαν διαθέσιμο τον Λούκα Ντόντσιτς. Πλέον, η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ είναι 5η στην δυτική περιφέρεια με ρεκόρ 32-20.

Η… παγωμάρα του ΛαΡάβια και η απουσία του Ντόντσιτς

Φυσικά, κομβική για το αποτέλεσμα ήταν η απουσία του Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος δεν έχει αναρρώσει ακόμα από τον τραυματισμό του, και αν αγωνιζόταν το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό. Επίσης, διαφορετικό θα μπορούσε να ήταν το αποτέλεσμα αν στο 100-99 οι Λέικερς δεν έχαναν 5 επιθέσεις (3 τρίποντα του ΛαΡάβια).

Ωστόσο, ο Ρέντικ και οι παίκτες του πρέπει να κρατήσουν τα θετικά από τον αγώνα. Οι Λέικερς… κοίταξαν στα μάτια τους πρωταθλητές του ΝΒΑ και πάλεψαν τον αγώνα για σχεδόν 48 λεπτά, με τον κορυφαίο τους παίκτη στα «πιτς».

Παρά την (σωστή) κριτική που άσκησε ο Λεμπρόν Τζέιμς, αν οι «Λιμνάνθρωποι» φορμαριστούν στο κατάλληλο σημείο και γλυτώσουν τα προβλήματα τραυματισμών, τότε μπορούν να αποτελέσουν φόβητρο για κάθε αντίπαλο.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 22 πόντοι (9/17 σουτ, 0/4 τρίποντα, 4/6 βολές), 6 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 35:59.

Ρούι Χατσιμούρα: 12 πόντοι (5/8 σουτ, 2/5 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος σε 32:53.

ΝτεΆντρε Έιτον: 6 πόντοι (3/5 σουτ, 0/3 βολές), 10 ριμπάουντ και 1 λάθος σε 29:01.

Τζέικ ΛαΡάβια: 14 πόντοι (3/8 σουτ, 2/6 τρίποντα, 6/6 βολές), 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 24:02.

Μάρκους Σμαρτ: 19 πόντοι (7/16 σουτ, 4/7 τρίποντα, 1/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 29:24.

Όστιν Ριβς: 16 πόντοι (6/14 σουτ, 1/5 τρίποντα, 3/3 βολές), 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 5 λάθη σε 28:52.

Λουκ Κενάρντ: 7 πόντοι (3/5 σουτ, 1/2 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 24:13.

Τζάκσον Χέιζ: 12 πόντοι (5/8 σουτ, 2/3 βολές), 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος σε 13:52.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 2 πόντοι (1/3 σουτ, 0/2 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 16:55.

Μαξ Κλέπερ: Μηδενική στατιστική σε 4:49.

Κόμπε Μπάφκιν: DNP

Μπρόνι Τζέιμς: DNP

Ντάλτον Κνεκτ: DNP

Τώρα, οι Λέικερς έχουν μπροστά τους το ματς με τους Σαν Αντόνιο Σπερς (11/2, 05:30) και μετά θα αναμετρηθούν με τους Ντάλας Μάβερικς (13/2, 05:00).