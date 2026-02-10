Με Κατσίβελη η 12άδα της ΑΕΚ κόντρα στην Καρδίτσα

Με μια σημαντική επιστροφή θα παραταχθεί η ΑΕΚ κόντρα στην Καρδίτσα (19:30), με τον Δημήτρη Κατσίβελη να βρίσκεται κανονικά στην 12άδα της Ένωσης.

Ο Δημήτρης Κατσίβελης έλειψε το τελευταίο διάστημα από την ΑΕΚ, με τον Έλληνα γκαρντ να έχει να αγωνιστεί από τις 3 Ιανουαρίου και την αναμέτρηση με τον Προμηθέα. Έκτοτε και λόγω κάποιων ενοχλήσεων στοι γόνατο, δεν μπόρεσε να ενισχύσει την προσπάθεια της Βασίλισσας.

Ωστόσο ο Κατσίβελης επιστρέφει στη δράση και θα βρίσκεται κανονικά στην 12άδα της Ένωσης για το κρίσιμο εκτός έδρας ματς στην Καρδίτσα για την 4η αγωνιστική της φάσης των 16 του BCL, με τον Σάκοτα να αποφασίζει την τελευταία στιγμή για την συμμετοχή του στην αναμέτρηση.