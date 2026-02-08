Mε μυθικό Καστλ οι Σπερς πήραν το ντέρμπι του Τέξας

Με τον Στεφόν Καστλ να κάνει «όργια», οι Σαν Αντόνιο Σπερς έκαμψαν την αντίσταση των Ντάλας Μάβερικς με 138-125.

Ο εκρηκτικός γκαρντ των «σπιρουνιών» έκανε τα πάντα στο παρκέ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 40 πόντους, 12 ριμπάουντ, 12 ασίστ και 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ καταγράφοντας ένα απίστευτο triple double.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι Σπερς κυριάρχησαν για τρία δωδεκάλεπτα απέναντι στους Μάβερικς, με τους γηπεδούχους να αφήνουν το πόδι από το γκάζι στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, επιτρέποντας στο Ντάλας να συμμαζέψει την διαφορά.

Mε αυτή τη νίκη οι Σπερς έχουν πλέον ρεκόρ 36-16 και πλησίασαν τους Θάντερ, που έχασαν νωρίτερα από τους Ρόκετς, στην κορυφή της δυτικής περιφέρειας, ενώ οι Μάβερικς έπεσαν στο 19-33.

Για τους Ντάλας Μάβερικς ξεχώρισε ο Μάρβιν Μπάγκλεϊ, που στο ντεμπούτο του σημείωσε 16 πόντους, έχοντας στο ενεργητικό του και 12 ριμπάουντ.

