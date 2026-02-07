Οι Χόρνετς βρήκαν πρόβλημα στα ιατρικά του Ουάιτ και άλλαξαν τους όρους του trade με τους Μπουλς

Στην trade deadline οι Σάρλοτ Χόρνετς ήρθαν σε συμφωνία με τους Σικάγο Μπουλς για την απόκτηση του Κόμπι Ουάιτ, προσφέροντας εκτός από παίκτες και τρία pick δεύτερου γύρου.

Συγκεκριμένα το trade περιλάμβανε την μετακίνηση του Κόμπι Ουάιτ και του Μάικ Κόνλεϊ στους Χόρνετς, με τους Ουσμάν Ντιένγκ και Κόλιν Σέξτον να πηγαίνουν στους Μπουλς μαζί με τρία pick δεύτερου γύρου.

Οι Χόρνετς, ωστόσο στα καθιερωμένα ιατρικά τεστ, έδειξαν τραυματισμό στην αριστερή γάμπα του 25χρονου γκαρντ, που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για αρκετό διάστημα.

Έτσι, οι δύο ομάδες μπήκαν σε συζητήσεις και αποφάσισαν να αλλάξουν τους όρους του trade, με τους Μπουλς τελικά να παίρνουν δύο pick δεύτερου γύρου αντί για τρία που αρχικά είχε συμφωνηθεί.

Στους Χόρνετς, δεν ήθελαν να ακυρώσουν τελείως την συμφωνία αφού πιστεύουν πολύ στον Κόμπι Ουάιτ και παρά το πρόβλημα τραυματισμού του έχουν μακροχρόνιο πλάνο για τον νεαρό γκαρντ.