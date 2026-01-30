Ο Ερυθρός Αστέρας κυριάρχησε κόντρα στην Ντουμπάι και κατάφερε να κερδίσει πιο εύκολα απ' όσο δείχνει το τελικό 95-92, διατηρώντας σε μεγάλο μέρος του αγώνα διψήφιες διαφορές.

Οι γηπεδούχοι είχαν ένα μαγικό πρώτο δεκάλεπτο, όπου έφτασαν ως το +23, είδαν την Ντουμπάι να αντεπιτίθεται στη δεύτερη περίοδο, αλλά χάρη στην επιθετική τους πολυφωνία έμειναν μπροστά και πήραν την πολυπόθητη νίκη, που τους κρατάει σταθερά στις θέσεις για τα playoffs. Έτσι, ο Ερυθρός Αστέρας ανέβηκε στο 15-10 και προσωρινά στην 7η θέση, μετρώντας πλέον τέσσερις σερί νίκες, ενώ η Ντουμπάι υποχώρησε στο 11-14, μένοντας μακριά από την πρώτη δεκάδα.

Πρώτος σκόρερ ο Τζόρνταν Νουόρα με 22 πόντους, ακολούθησε ο Εμπούκα Ιζούντου με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ακόμα μία πληθωρική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ με 16 πόντους (4/5 τρίποντα), 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ, ενώ 16 πόντους είχε και ο Τζάρεντ Μπάτλερ με 4/7 τρίποντα. Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο Μφιόντου Καμπενγκέλε με φοβερή παρουσία, έχοντας 24 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ 19 πόντους πρόσθεσε ο Ντουέιν Μπέικον.

Στην «διαβολοβδομάδα» που ακολουθεί για την 26η και 27η αγωνιστική ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται αρχικά τη Χάποελ Τελ Αβίβ (3/2, 21:00) κι έπειτα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (6/2, 21:00). Αντίστοιχα, η Ντουμπάι φιλοξενεί τον Ολυμπιακό (3/2, 18:00) και δύο μέρες μετά παίζει ξανά εντός με τη Ρεάλ Μαδρίτης (5/2, 18:00).

Από το +23 του Ερυθρού Αστέρα, η διαφορά στο καλάθι

Παρότι οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν το πρώτο καλάθι στο ματς (0-3) στη συνέχεια είδαν τον Ερυθρό Αστέρα να επιβάλει τον δικό του ρυθμό. Δύο τρίποντα από Κάλινιτς και ΜακΙντάιρ έκαναν το 8-3 και ο Αμερικανός με ακόμα δύο σουτ έξω από τα 6,75μ. έφερε την ομάδα του στο 18-7, ξεσηκώνοντας και το κοινό. Η Ντουμπάι αδυνατούσε να αντιδράσει, ο Μπάτλερ έγραψε το 23-9 και ο ίδιος με τρίποντο έστειλε τη διαφορά στο +17 (28-11). Ο ΜακΙντάιρ έκανε κάθε δουλειά στο παρκέ, η απόσταση άνοιξε στο 34-11, με τον Αμπάς να κάνει με τρίποντο 34-14 της πρώτης περιόδου.

Μούσα και Καμπενγκέλε επέκτειναν το σερί της ομάδας τους στο 0-11 για το 34-22 και ο πρώην σέντερ της ΑΕΚ συνέχισε να δίνει βοήθειες με σκορ και ριμπάουντ, κρατώντας την ομάδα του σε άμεση επαφή με την αντίπαλη ομάδα. Ο ίδιος με τρίποντο και ένα καλάθι από κοντά μείωσε κι άλλο σε 42-35, με τους γηπεδούχους να ψάχνουν απαντήσεις. Το μομέντουμ είχε αλλάξει πλέον και η Ντουμπάι με τον Αβράμοβιτς πλησίασε στο καλάθι και στο 44-41, το οποίο ήταν κα το σκορ ημιχρόνου μετά από εκατέρωθεν άστοχες επιθέσεις.

Καθάρισαν Νουόρα και Μπάτλερ

Καμπενγκέλε και Ράιτ έφεραν την ομάδα τους σε απόσταση ενός πόντου (47-46), όμως σε εκείνο το σημείο οι γηπεδούχοι έτρεξαν σερί 7-0 για να πάρουν μία σημαντική ανάσα από την πίεση που είχε βάλει η Ντουμπάι. Ο Νουόρα είχε αναλάβει επιθετικές πρωτοβουλίες (59-52) και παρότι η διαφορά έπεσε ξανά (59-58), ο Ερυθρός Αστέρας βρήκε λύσεις και με τρίποντο του Μπάτλερ έγραψε το 68-61 της τρίτης περιόδου.

Αποφασισμένοι να... καθαρίσουν το παιχνίδι επέστρεψαν οι παίκτες του Σάσα Ομπράντοβιτς. Και αυτό έκαναν. Με τρίποντο του Μπάτλερ και τη βοήθεια των Ιζούντου, Κάλινιτς έγινε το 79-67. Ο Καμπενγκέλε προσπαθούσε να κρατήσει ζωντανή την Ντουμπάι, αλλά ο Μπάτλερ με ακόμα ένα τρίποντο σημάδεψε το ματς με το 84-69 στο 35'. Ο Μπέικον δοκίμασε μία τελευταία προσπάθεια επιστροφής (86-74) και ο ίδιος με τρίποντο μείωσε σε 91-83 στο 1'35'' πριν το φινάλε. Ωστόσο, ο χρόνος δεν έφτανε και ο Νουόρα με δύο σερί καλάθι σφράγισε τη νίκη για την ομάδα του με το 95-85 στα 50'' για το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 34-14, 44-41, 68-61, 95-92

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.