Φοβερό fair-play του Μαμουκελασβίλι: Κράτησε τον Ντορτ στον ώμο του για να μην τραυματιστεί (vid)

Ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι έκανε ένα από τα fair-play της χρονιάς στο ΝΒΑ στην αναμέτρηση των Ράπτορς με τους Θάντερ. Ο παίκτης της Οκλαχόμα πήδηξε για μπλοκ, αλλά όπως έπεφτε δεν ειχε καλή ισορροπία και θα μπορούσε να προσγειωθεί άσχημα και να τραυματιστεί σοβαρά, ωστόσο ο Γεωργιανός άσος των Ράπτορς λειτούργησε σωτήρια.
Ο Μαμουκελασβίλι κράτησε τον Ντορτ στον ώμο του προκειμένου να μην προσγειωθεί άσχημα στο παρκέ σε μια πολύ όμορφη κίνηση.
Δείτε το video:
Lu Dort GOT STUCK on his shoulder going for the block 😭😭— Bleacher Report (@BleacherReport) January 26, 2026
Mamu’s a real one for catching him 💯 pic.twitter.com/m4wQrS6KF3