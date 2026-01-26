Φοβερό fair-play του Μαμουκελασβίλι: Κράτησε τον Ντορτ στον ώμο του για να μην τραυματιστεί (vid)

Ο Σάντρο Μαμουκελαβσίλι λειτούργησε σωτήρια αποτρέποντας μια άσχημη πτώση του Ντορτ, με τον Γεωργιανό άσο να κρατά στον ώμο του τον παίκτη των Θάντερ.

Ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι έκανε ένα από τα fair-play της χρονιάς στο ΝΒΑ στην αναμέτρηση των Ράπτορς με τους Θάντερ. Ο παίκτης της Οκλαχόμα πήδηξε για μπλοκ, αλλά όπως έπεφτε δεν ειχε καλή ισορροπία και θα μπορούσε να προσγειωθεί άσχημα και να τραυματιστεί σοβαρά, ωστόσο ο Γεωργιανός άσος των Ράπτορς λειτούργησε σωτήρια.

Ο Μαμουκελασβίλι κράτησε τον Ντορτ στον ώμο του προκειμένου να μην προσγειωθεί άσχημα στο παρκέ σε μια πολύ όμορφη κίνηση.

