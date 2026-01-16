Η Χάποελ Τελ Αβίβ τα βρήκε «σκούρα» απέναντι στη Βιλερμπάν εκτός έδρας, «ίδρωσε» για να πάρει το προβάδισμα, αλλά στην τελική ευθεία έσφιξε αμυντικά και... έκανε τη δουλειά (81-73).

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη πέρασε από τη Λυών με το διπλό, βελτίωσε το ρεκόρ της σε 15-6 και «έπιασε» τη Μονακό στην κορυφή, έχοντας μάλιστα και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Οι Ισραηλινοί... ίδρωσαν για να τα καταφέρουν σε ένα αρκετά «κλειστό» παιχνίδι για τρία δεκάλεπτα, όμως στην 4η περίοδο έπαιξαν αποτελεσματική άμυνα, βρήκαν μεγάλα σουτ και «σφράγισαν» το διπλό, παρά τον τελικό απολογισμό των μόλις 3/15 τριπόντων. Αντιθέτως, η γαλλική ομάδα, που έκανε 19 λάθη, παρέμεινε στις τελευταίες θέσεις του ταμπλό, έχοντας πια 6-16 ρεκόρ.

Το δίδυμο Νταν Οτούρου (18 πόντοι και 6 ριμπάουντ) και Κρις Τζόουνς (12 πόντοι, 3 ασίστ) ήταν εκείνο που έκρινε την αναμέτρηση στο β' μέρος, με τον Ελάιζα Μπράιαντ να κάνει ακόμα μία μεγάλη εμφάνιση καθ' όλη τη διάρκεια του ματς (17 πόντοι με 8/11 εντός πεδιάς, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ σε 32' στο παρκέ). Διψήφιος και ο Τζόναθαν Μότλεϊ (10 πόντοι), στα... ρηχά έμεινε ο Βασίλιε Μίσιτς (6 πόντοι, 0/5 τρίποντα, 4 ασίστ - 4 λάθη). Από την άλλη, ο Γκλιν Ουότσον έκανε σπουδαία δουλειά (17 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), ο Σακίλ Χάρισον πρόσθεσε 14 πόντους, αλλά η Βιλερμπάν δεν μπόρεσε να φτάσει στη νίκη - έκπληξη.

Ισορροπία στην πρώτη περίοδο

Το ισορροπημένο ξεκίνημα (5-6 στο 5') έδωσε τη θέση του σε μικρά προβαδίσματα των γηπεδούχων (13-8 στο 8'), καθώς η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη δεν είχε ξεκινήσει καλά στο επιθετικό κομμάτι (4/12 σουτ και 4 λάθη). Όμως, μετά το time out του Έλληνα προπονητή, οι Ισραηλινοί εκμεταλλεύτηκαν τα αντίπαλα λάθη και ισοφάρισαν (16-16 στο 10', 8π. ο Τζόναθαν Μότλεϊ).

Πήρε το «πάνω χέρι» η Βιλερμπάν

Το μοιρασμένο σκηνικό συνεχίστηκε και στη 2η περίοδο (25-24 στο 16'), όμως λίγο πριν από το ημίχρονο η Βιλερμπάν πήρε το προβάδισμα, χάρη στην άμυνά της (38-31 στο 20'). Το δίδυμο Σακίλ Χάρισον (8π.) και Γκλιν Ουότσον (7π.) «πλήγωνε» τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι δεν είχαν εύστοχο τρίποντο (0/6 3π.) και στο ημίχρονο μετρούσαν περισσότερα λάθη από ασίστ (8ασ., 9λ.).

Ουάτσον εναντίον Οτούρου και νέα αγωνία

Στην επανάληψη τα ψηλά σχήματα της Χάποελ συνέχισαν να μην αποδίδουν, με την ομάδα του Πουπέ να φτάνει διψήφιες διαφορές (43-33 στο 22' και 48-37 στο 23' δια χειρός Ουότσον). Μάλιστα, σε εκείνο το σημείο ο πλέι μέικερ της Βιλερμπάν μετρούσε ήδη 15π. και έμοιαζε με πρόβλημα δίχως λύση για τους Ισραηλινούς. Σε εκείνο το σημείο, όμως, ο Νταν Οτούρου έγινε σημείο αναφοράς και δεν είχε αντίπαλο. Έτσι, οι Ισραηλινοί ισοφάρισαν σε χρόνο dt (50-50 στο 27'), με το «θρίλερ» να συνεχίζεται στη Λυών (58-57 στο 30', κομβικός και ο Ελάιζα Μπράιαντ).

Τα μεγάλα τρίποντα και η άμυνα «κλείδωσαν» το διπλό

Ένα γρήγορο 5-0 στην τελική ευθεία έδωσε για πρώτη φορά τον έλεγχο στην ομάδα από το Τελ Αβίβ (58-62 στο 32'). Οι Γάλλοι έτρεχαν στο ανοιχτό γήπεδο όποτε έβρισκαν την ευκαιρία και έμεναν στο ματς (68-68 στο 35' με 3π. του Έμπουα), όμως δυο μεγάλα τρίποντα από τους Ουέινραϊτ και Τζόουνς έδωσαν ξανά το «πάνω χέρι» στο σύνολο του Ιτούδη σε πολύ κρίσιμο timing (68-74 στο 37'). Η άμυνα των Ισραηλινών είχε «σφίξει», ο Μίσιτς επέστρεψε και ο χρόνος άρχισε να κυλά αντίστροφα. Μπαίνοντας στην τελική ευθεία η pick 'n roll συνεργασία των Τζόουνς - Οτούρου έφερε γκολ - φάουλ για το 70-77 (38') και κάπου εκεί η Χάποελ «κλείδωσε» το διπλό επί γαλλικού εδάφους (73-81).

Τα Δεκάλεπτα: 16-16, 38-31, 58-57, 73-81.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.