Επίσημα τέλος από την Ντουμπάι ο Σανλί

Ο Τούρκος σέντερ δεν είχε τον χρόνο που θα περίμενε στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και έτσι αποφασίστηκε να λυθεί η συνεργασία του.
Υπενθυμίζεται πως σήμερα, 13 Ιανουαρίου, εκπνέει η προθεσμία για απόκτηση νέων παικτών στο Eurocup και η Μπεσίκτας αναμένεται να προβεί σύντομα στην ανακοίνωση της προσθήκης του 34χρονου Τούρκου διεθνή σέντερ.
Ο Σανλί αγωνίστηκε σε 7 αναμετρήσεις κατά την τρέχουσα σεζόν στη Euroleague με τη φανέλα της Ντουμπάι, μετρώντας 2,4 πόντους, 0,7 ριμπάουντ, και 1,4 βαθμούς μέσο όρο στο σύστημα αξιολόγησης.
Sertaç, we’re grateful for everything you brought, on and off the court.— Dubai Basketball (@dubaibasket) January 13, 2026
You’ll always remain part of this family. Best of luck on what’s next. 🤍🏀 pic.twitter.com/L7Xe54XseG