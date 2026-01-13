Επίσημα τέλος από την Ντουμπάι ο Σανλί

Παρελθόν και επίσημα από την Ντουμπάι BC αποτελεί ο Σερτάκ Σανλί, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει στην Μπεσίκτας

Ο Τούρκος σέντερ δεν είχε τον χρόνο που θα περίμενε στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και έτσι αποφασίστηκε να λυθεί η συνεργασία του.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα, 13 Ιανουαρίου, εκπνέει η προθεσμία για απόκτηση νέων παικτών στο Eurocup και η Μπεσίκτας αναμένεται να προβεί σύντομα στην ανακοίνωση της προσθήκης του 34χρονου Τούρκου διεθνή σέντερ.

Ο Σανλί αγωνίστηκε σε 7 αναμετρήσεις κατά την τρέχουσα σεζόν στη Euroleague με τη φανέλα της Ντουμπάι, μετρώντας 2,4 πόντους, 0,7 ριμπάουντ, και 1,4 βαθμούς μέσο όρο στο σύστημα αξιολόγησης.