Συγκλονίζει ο Τάι Νίκολς: «Ένας μεθυσμένος οδηγός άλλαξε για πάντα τη ζωή της οικογένειάς μου»

Μια συγκλονιστική κατάθεση ψυχής έκανε ο Τάι Νίκολς, με τον Αμερικανό καλαθοσφαιριστή του Περιστερίου να αναφέρεται στα δύσκολα παιδικά χρόνια που πέρασε.

Ο Νίκολς αναφέρθηκε στην τραγική ιστορία της απώλειας του πατέρα του από έναν μεθυσμένο οδηγό αλλά και την μάχη που έδωσε η μητέρα του για να μεγαλώσει τον ίδιο και τα εφτά αδέρφια του!

Η συγκλονιστική αναφορά του Περιστερίου για τη ζωή του Τάι Νίκολς:

«Όταν ήταν ακόμα μικρός, ένας μεθυσμένος οδηγός άλλαξε για πάντα τη ζωή της οικογένειάς του, αφήνοντας τον πατέρα του σε κώμα για τρία χρόνια.

Με οκτώ παιδιά στο σπίτι — έξι αγόρια και δύο κορίτσια — η μητέρα του έπρεπε να γίνει τα πάντα. Στάθηκε όρθια, κράτησε την οικογένεια ενωμένη και μεγάλωσε τα παιδιά της με δύναμη, αξίες και αγάπη.

Ήταν και ο άνθρωπος που καθόρισε το μέλλον του Τάι.

Την ώρα που ήταν αρκετά καλός για να ακολουθήσει τον δρόμο του αμερικανικού ποδοσφαίρου και το NFL, εκείνη τον καθοδήγησε προς το μπάσκετ — ένα άθλημα που τελικά διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τη ζωή του.

Φίλος με τον άλλοτε παίκτη του Περιστερίου, Τζο Ράγκλαντ, ο Τάι Νίκολς κουβαλάει μια ιστορία που ξεπερνά το παρκέ.

Το #BeyondΤheGame δεν είναι απλώς μια μπασκετική σειρά.

Είναι ιστορίες ζωής! Ιστορίες απουσίας, θυσίας και αντοχής! Ιστορίες που αποδεικνύουν πως, ακόμα και όταν η ζωή δυσκολεύει, μπορείς να τα καταφέρεις.

Αυτός είναι ο Τάι Νίκολς».