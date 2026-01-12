Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 16η αγωνιστική της Elite League, το Λαύριο Boderm επικράτησε 80-77 των Vikos Φalcons. Οι γηπεδούχοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 8-7 και παρέμειναν σε τροχιά τετράδας, ενώ οι φιλοξενούμενοι μετά την πρώτη εκτός έδρας ήττα τους στο πρωτάθλημα υποχώρησαν στο 12-3 και μοιράζονται την πρώτη θέση της κατάταξης με την Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA.
Λαύριο Boderm–Vikos Φalcons
Διαιτητές: Χριστινάκης-Λιότσιος-Ξυλάς (Καλαρέμας)
Δεκάλεπτα: 19-15 36-34, 57-59, 80-77
Λαύριο (Συμεωνίδης): Άντερσον 18 (2), Στασινός 12 (1), Σιγάλας 5, Προίσκος 2, Γεωργάς, Τόλιας 12 (1), Καματερός 13 (2), Καλόγηρος 8 (2), Λεφιού 10 (1), Μουτάφης
Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 17 (5), Σιμιτζής 12 (4), Γεωργίου, Άντερσον 6 (2), Γράβας, Διαμαντάκος, Καμπερίδης 9, Τσούκας 6, Αρνόκουρος 8, Μαστρογιαννόπουλος 19 (3)
Αναλυτικά η 16η αγωνιστική:
Σάββατο 10 Ιανουαρίου
Μαχητές Πειραματικό-Αιγάλεω 102-68
Evertech Παπάγου-Πρωτέας Βούλας 86-79
Νίκη Βόλου-ΑΓΕΧ 79-100
Κόροιβος Αμαλιάδας-Σοφάδες 90-82
Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-ΝΕ Μεγαρίδος 80-74
Ψυχικό-Δάφνη 86-84
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου
Λαύριο Boderm-Vikos Φalcons 80-77
Ρεπό: Πανερυθραϊκός
Η επόμενη αγωνιστική (17η, 17-19/1)
Σάββατο 17 Ιανουαρίου
17:00 Αιγάλεω-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)
17:00 Δάφνη-Μαχητές Πειραματικό (YouTube HellenicBF)
17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)
17:00 Σοφάδες-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)
17:00 Vikos Φalcons-Πανερυθραϊκός (YouTube HellenicBF)
17:00 Πρωτέας Βούλας-Λαύριο Boderm (YouTube HellenicBF)
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου
18:30 ΑΓΕΧ-Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Ρεπό: Νίκη Βόλου