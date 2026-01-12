Το Λαύριο πήρε μια «ψυχωμένη» νίκη απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων (80-77) με μεγάλη εμφάνιση του Ορφέα Στασινού.

Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 16η αγωνιστική της Elite League, το Λαύριο Boderm επικράτησε 80-77 των Vikos Φalcons. Οι γηπεδούχοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 8-7 και παρέμειναν σε τροχιά τετράδας, ενώ οι φιλοξενούμενοι μετά την πρώτη εκτός έδρας ήττα τους στο πρωτάθλημα υποχώρησαν στο 12-3 και μοιράζονται την πρώτη θέση της κατάταξης με την Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA.

Λαύριο Boderm–Vikos Φalcons

Διαιτητές: Χριστινάκης-Λιότσιος-Ξυλάς (Καλαρέμας)

Δεκάλεπτα: 19-15 36-34, 57-59, 80-77

Λαύριο (Συμεωνίδης): Άντερσον 18 (2), Στασινός 12 (1), Σιγάλας 5, Προίσκος 2, Γεωργάς, Τόλιας 12 (1), Καματερός 13 (2), Καλόγηρος 8 (2), Λεφιού 10 (1), Μουτάφης

Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 17 (5), Σιμιτζής 12 (4), Γεωργίου, Άντερσον 6 (2), Γράβας, Διαμαντάκος, Καμπερίδης 9, Τσούκας 6, Αρνόκουρος 8, Μαστρογιαννόπουλος 19 (3)

Αναλυτικά η 16η αγωνιστική:

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Μαχητές Πειραματικό-Αιγάλεω 102-68

Evertech Παπάγου-Πρωτέας Βούλας 86-79

Νίκη Βόλου-ΑΓΕΧ 79-100

Κόροιβος Αμαλιάδας-Σοφάδες 90-82

Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-ΝΕ Μεγαρίδος 80-74

Ψυχικό-Δάφνη 86-84

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου

Λαύριο Boderm-Vikos Φalcons 80-77

Ρεπό: Πανερυθραϊκός

Η επόμενη αγωνιστική (17η, 17-19/1)

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

17:00 Αιγάλεω-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)

17:00 Δάφνη-Μαχητές Πειραματικό (YouTube HellenicBF)

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Ψυχικό (YouTube HellenicBF)

17:00 Σοφάδες-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA (YouTube HellenicBF)

17:00 Vikos Φalcons-Πανερυθραϊκός (YouTube HellenicBF)

17:00 Πρωτέας Βούλας-Λαύριο Boderm (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

18:30 ΑΓΕΧ-Κόροιβος Αμαλιάδας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Νίκη Βόλου