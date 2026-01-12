«Φαβορί η Ντουμπάι για Καμπόκλο»

Το επόμενο σταθμό στην καριέρα του συνεχίζει να ψάχνει ο Μπρούνο Καμπόκλο και όλα δείχνουν πως τον έχει βρει. Ο Βραζιλιάνος σέντερ βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς ο Δημήτρης Ιτούδης δεν τον υπολογίζει στο υπάρχον ρόστερ.
Σύμφωνα, λοιπόν, με δημοσίευμα του Basketnews η Ντουμπάι παρουσιάζεται το πρώτο φαβορί για την απόκτηση του Μπρούνο Καμπόκλο. Μετά την αποχώρηση του Σερτάκ Σανλί ο Βραζιλιάνος άσος αναμένεται να είναι ο εκλεκτός για να καλύψει το κενό του Τούρκου σέντερ.
Να σημειώσουμε ότι ο Καμπόκλο δεν είχε δηλωθεί στην λίστα της Euroleague από την Χάποελ και μπορεί να αγωνιστεί σε ομάδα της διοργάνωσης, ακόμα και μετά την προθεσμία της 5ης Ιανουαρίου.
Dubai Basketball is emerging as the frontrunner to acquire Bruno Caboclo, per sources.— Donatas Urbonas (@Urbodo) January 12, 2026
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