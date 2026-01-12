«Φαβορί η Ντουμπάι για Καμπόκλο»

Σύμφωνα με το BasketNews η Ντουμπάι παρουσιάζεται το πρώτο φαβορί για την απόκτηση του Μπρούνο Καμπόκλο, ο οποίος βρίσκεται στην έξοδο από την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Το επόμενο σταθμό στην καριέρα του συνεχίζει να ψάχνει ο Μπρούνο Καμπόκλο και όλα δείχνουν πως τον έχει βρει. Ο Βραζιλιάνος σέντερ βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς ο Δημήτρης Ιτούδης δεν τον υπολογίζει στο υπάρχον ρόστερ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με δημοσίευμα του Basketnews η Ντουμπάι παρουσιάζεται το πρώτο φαβορί για την απόκτηση του Μπρούνο Καμπόκλο. Μετά την αποχώρηση του Σερτάκ Σανλί ο Βραζιλιάνος άσος αναμένεται να είναι ο εκλεκτός για να καλύψει το κενό του Τούρκου σέντερ.

Να σημειώσουμε ότι ο Καμπόκλο δεν είχε δηλωθεί στην λίστα της Euroleague από την Χάποελ και μπορεί να αγωνιστεί σε ομάδα της διοργάνωσης, ακόμα και μετά την προθεσμία της 5ης Ιανουαρίου.