Ο Αθηναϊκός δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον ΠΑΟΚ κι επικράτησε με 90-68 στην 13η αγωνιστική της Α1 Γυναικών, πατώντας το γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο.

Πρώτη σκόρερ για την ομάδα της Στέλλας Καλτίσου ήταν η Κριστίν Ανίγκε με 18 πόντους, με την Ρόμπιν Παρκς να προσθέτει άλλους 14. Από 12 είχαν οι Έλενα Τσινέκε και Βάσω Λούκα, με την Αλέξις Πρινς να μετράει 10.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, ξεχώρισαν οι Ντάνι Ουίλιαμς και Ντάρα Μάμπρεϊ με 25 και 20 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 49-42, 73-55, 90-68

Αθηναϊκός Qualco (Σπαθάρου): Ράτζα 5(1), Τσινέκε 12(3), Χαιριστανίδου 5(1), Σταμάτη 4, Γουίντερμπερν 6, Παυλοπούλου 4, Λούκα 12, Μίλερ, Αναστασοπούλου, Πρινς 10, Παρκς 14, Ανίγκουε 18.



ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη, Κυπριανού 2, Γουίλιαμς 25(3), Ράπτη, Γιαννούδη, Ράτζα, Μέιμπρεϊ 20(4), Παπαϊωάννου 4, Ζορμπαλά 3, Μπαντού 14(1)

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς

Στο άλλο ματς που ολοκληρώθηκε ο Πρωτέας Βούλας λύγισε την αντίσταση της Ανόρθωσης Βόλου με 91-78, με πρωταγωνίστριες τις Γιένσεν και Μάλι, που είχαν από 18 πόντους.

Πρωτέας Β.-Ανόρθωσις Βόλου 91-78

Διαιτητές: Τεφτίκης-Νάστος-Κονταξάκης|

Δεκάλεπτα: 27-14, 51-33, 77-47, 91-78

Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 10(2), Ντέμο, Ανδρικοπούπου, Χουσελά, Σακελλαρίου 6(1), Μπόικο 8(1), Αράπογλου, Γιένσεν 18(3), Τουμπανιάρη 4, Κουκουζέλη 3(1), Μάλι 18(2), Ράιαν 23.

Ανόρθωση Βόλου (Στρατίκης): Μίνγκο 27(1), Σουλτάνη 9(1), Σιουμουρέκη 3(1), Σαμαντά, Κουτσουνούρη 12(1), Τόμπσον 16(1), Ταντουρόφσκα, Μπατλ 11.