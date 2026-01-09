Η Μπασκόνια ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και έτσι επικράτησε με 78-73 απέναντι στην Βιλερμπάν, χωρίς όμως να παίρνει την διαφορά, αφού είχε ηττηθεί με 102-95 στο πρώτο γύρο.

Η Μπασκόνια υποδέχθηκε την Βιλερμπάν για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Στο πρώτο ματς η ισπανική ομάδα είχε ηττηθεί με 7 πόντους (102-95) και πήρε τη νίκη χωρίς να καλύψει την διαφορά. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και έτσι επικράτησαν με 78-73. Έτσι, η Μπασκόνια βρίσκεται πλέον στο 7-14 και η Βιλερμπάν στο 6-15.

Για την Μπασκόνια ξεχώρισε ο Λουβαβού-Καμπαρότ με 21 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ, αλλά και ο Ομορούγι με 7 πόντους και 8 ριμπάουντ. Από την άλλη, ο Εντιαγιέ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 10 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ, με τον Χάρισον να προσθέτει 11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.

«Περίπατος» μέχρι τα αποδυτήρια για την Μπασκόνια

Η Μπασκόνια μπήκε καλύτερα στον αγώνα και με τον Ραντζεβίτσιους προηγήθηκε με double score (8-4). Σίμονς και Ντιακιτέ ανέβασαν τη διαφορά στους έξι (12-6), με την Βιλερμπάν να με τις βολές του Εμπούα και το τρίποντο του Εντιαγιέ να μειώνει στους τρεις (14-11). Ο Εμπουάο με δικό του τρίποντο έκανε το 18-16, αλλά οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να ισοφαρίσουν και μπήκαν στην δεύτερη περίοδο πίσω με 24-19.

Νωρίς στην δεύτερη περίοδο ο Ουότσον τραυματίστηκε στο δεξί του πόδι, αλλά ευτυχώς για την Βιλερμπάν λίγα λεπτά μετά επέστρεψε στον αγώνα. Ο Βοτιέ κατάφερε να μειώσει στους τρεις (26-23), αλλά οι γηπεδούχοι με τους Νόουελ, Ντιόπ και Σίμονς ανεβασε τη διαφορά στους 8 (31-23). Με τον Λουβαβού-Καμπαρό η Μπασκόνια έφτασε στο +10 (37-27) και οι Ισπανοί πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 44-35.

Επέστρεψε στην τρίτη περίοδο η Βιλερμπάν αλλά δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη

Η Βιλερμπάν ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με το τρίποντο του Χάρισον, αλλά ο Σίμονς «απάντησε» για το 47-38. Ερτέλ και Εντιαγιέ με ένα σερί 9-1 έριξαν τη διαφορά στον πόντο (48-47) και τελικά ο Ερτέλ έβαλε μπροστά την Βιλερμπάν με 48-49. Οι δύο ομάδες συνέχισαν να είναι μπροστά στο σκορ και ο Βοτιέ διαμόρφωσε το 58-59 του τρίτου δεκαλέπτου.

Με το τρίποντο του Λουβαβού-Καμπαρότ η Μπασκόνια ισοφάρισε σε 61-61 και ο Φόρεστ την έβαλε μπροστά με 63-61. Ο Λουβαβού-Καμπαρότ, μετά το καλάθι του Βοτιέ, ευστόχησε ξανά από τα 6,75μ. (66-63), αλλά με τους Εμπουά και Ουότσον η Βιλερμπάν ισοφάρισε σε 68-68. Στα τελευταία λεπτά οι γηπεδούχοι βρήκαν περισσότερες λύσεις, το and-1 του Ομορούγι στα 20" (78-71)… τελείωσε το ματς και η Μπασκόνια επικράτησε με 78-73.

Τα δεκάλεπτα: 24-19, 44-35, 58-59, 78-73

Τα στατιστικά του αγώνα.