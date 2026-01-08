Εκτός των «16» του BCL έμεινε ο Προμηθέας, καθώς γνώρισε δεύτερη ήττα στα play in, με τη Σαλόν να επικρατεί και στην Πάτρα με 92-82.

Ο Προμηθέας ήθελε τη νίκη για να ισοφαρίσει τη σειρά και να ξαναπάει για τον «τελικό» στη Γαλλία, όμως έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό, όντας πολύ άστοχος με 27/83 σουτ (32,5%). Έτσι, η Σαλόν έκανε το 2-0 και προκρίθηκε στη φάση των «16», με την ελληνική ομάδα να τερματίζει με αυτό το παιχνίδι τη φετινή ευρωπαϊκή της πορεία.

Για τον Προμηθέα, που έπαιξε χωρίς τους Μακιούρα και Πόλικαπ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ρομπ Γκρέι με 19 πόντους και ακολούθησε ο Λέιτον Χάμοντς με 13 πόντους. Για τη Σαλόν, που θα βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με Μπανταλόνα, Μάλαγα και μία εκ των Βούρτζμπουργκ / Λέβιτσε, ξεχώρισε ο Ματέο Λεράι με 12 πόντους και 12 ασίστ, ενώ πρώτοι σκόρερ ήταν οι Λιονέλ Γκοντού (18π., 9ριμπ.) και Νέιτ Ντάρλινγκ (17π.).

Επέστρεψε από το -13 ο Προμηθέας

Με τις καλύτερες προϋποθέσεις μπήκε στο ματς ο Προμηθέας (9-4) και ο Γκρέι με τρίποντο έγραψε το 14-8. Σταδιακά όμως οι φιλοξενούμενοι επέστρεψαν (14-14) και με σερί 0-7 έκλεισαν την πρώτη περίοδο προηγούμενοι με 17-21.

Με τους Γκοντού και Κάθμπερσον η Σαλόν έκανε το 18-28, Χάμοντς και ΜακΚόλουμ έδωσαν μια ανάσα (23-28), όμως η διαφορά άνοιξε στο +13 για τη γαλλική ομάδα (25-38), καθώς ο Προμηθέας ήταν πολύ άστοχος (6/27 σουτ) και δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί τα 16 επιθετικά ριμπάουντ που είχε μαζέψει. Ανεβάζοντας όμως την πίεση στην άμυνα και με τον Γκρέι να σκοράρει από μακριά πλησίασε στο σκορ, μειώνοντας στο 37-41 του ημιχρόνου.

Δεν μπόρεσε να ανταγωνιστεί τη Σαλόν ο Προμηθέας

Παρότι ο Λάγιος έφερε το ματς στον πόντο (40-41), η Σαλόν απάντησε με τον Γκοντού και πήρε ξανά μια μικρή διαφορά (42-50) και οι Γκρέι, Σταυρακόπουλος με τα μακρινά τους σουτ μείωσαν ξανά σε 52-55. Ωστόσο το σύνολο του Κούρο Σεγκούρα δεν είχε διάρκεια, με συνέπεια η τριπλέτα Λεράι - Ντάρλινγκ - Γκοντού να κάνει ό,τι θέλει στο παρκέ και η Σαλόν να διαμορφώνει το 57-72 του τρίτου δεκαλέπτου.

Η ύστατη προσπάθεια αντεπίθεσης έφτασε ως το 69-79, με κύριους εκφραστές τους Καραγιαννίδη και Χάμοντς, όμως δεν υπήρξε ανάλογη συνέχεια. Η Σαλόν με σερί 0-5 του Λεράι πήγε στο 71-88 στο 36' και κάπου εκεί κρίθηκαν όλα. Το τελευταίο τρίλεπτο έμοιαζε περισσότερο με τυπική διαδικασία με τον Προμηθέα να μειώνει στo τελικό 82-92.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 37-41, 57-72, 82-92

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.