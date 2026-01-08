Τζέιλεν Μπράουν: «Άφησα τους διαιτητές να με επηρεάσουν»

Ο Τζέιλεν Μπράουν στις δηλώσεις του μετά την ήττα των Σέλτικς από τους Νάγκετς άσκησε έντονη κριτική στους διαιτητές, οι οποίοι επηρέασαν, όπως ανέφερε, την απόδοσή του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Οι διαιτητές τους επέτρεψαν να τη γλιτώσουν πολλά. Θα ήθελα πολύ να φτάσω στη γραμμή των βολών λίγο περισσότερο. Ήμουν psysical, ήμουν επιθετικός, ανέβηκα δυνατά. Δεν απέτυχα, αλλά άφησα κάπως τη διαιτησία να με πειράξει λίγο. Νομίζω ότι η άμυνα ήταν καλή, αλλά δεν ήταν εξαιρετική. Νομίζω ότι θα έπρεπε να ήμουν καλύτερος σε ορισμένα σημεία.

Συνήθως φτάνω στις θέσεις μου, πηγαίνω στο καλάθι και έχω πολλές επαφές. Είμαι ένας από τους πιο επιθετικούς παίκτες στο πρωτάθλημα. Και τα σφυρίγματα δεν το έδειξαν αυτό. Ίσως ήθελαν να δώσουν έμφαση, δεν ξέρω. Αλλά θα προσαρμοστώ για το επόμενο παιχνίδι και θα δω πώς θα κριθεί το παιχνίδι. Γιατί αν δεν λάβεις μερικές από αυτές τις αποφάσεις, μοιάζουν με κακά σουτ και είναι σαν χιονόμπαλες στην άμυνα».