«Δείξε την πίστη σου στην ομάδα και θα… γυρίσει»

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τον Παύλο Γιαννακόπουλο που πολλά χρόνια πριν είχε δείξει τον δρόμο σε όλους μας, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο που στα δύσκολα βγήκε μπροστά και μιλώντας στην ομάδα μίλησε στις καρδιές όλων των Παναθηναϊκών και για τους “πράσινους” που κάτι χρωστάνε στον κόσμο τους.

“Δείξε εσύ την πίστη σου στην ομάδα, όπως δείχνω εγώ την πίστη μου στην ομάδα. Και θα γυρίσει. Θα την κάνουμε να γυρίσει”.

Τα παραπάνω λόγια ανήκουν στον Παύλο Γιαννακόπουλο, σύμφωνα με την ταινία “Ταξίδι στα αστέρια”, όταν ο κορυφαίος παράγοντας στην ιστορία του “τριφυλλιού”, πριν από πάρα πολλά χρόνια (κοντά στα 30) απαντούσε σε φίλο του Παναθηναϊκού για το πως μπορεί να γυρίσει μια δύσκολη κατάσταση, την επόμενη χρονιά μετά την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού.

Μια κατάσταση ανάλογη με τη σημερινή. Με την εσωστρέφεια να δηλώνει δυναμικό παρών στις τάξεις των οπαδών του Παναθηναϊκού οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό έχουν απόλυτο δίκιο στην κριτική τους, αλλά την ίδια στιγμή η υπερβολική τους αγάπη προς την ομάδα, τους “οδηγεί” σε λανθασμένη κριτική και σε υπερβολές που δεν υπηρετούν το Παναθηναϊκό καλό.

Κριτική για τις επιλογές του Εργκίν Αταμάν, κριτική για τις μεταγραφές που έγιναν, κριτική για τις μεταγραφές που δεν έγιναν, κριτική για την αγωνιστική παρουσία παικτών. Όλα θεμιτά και όλα στο πρόγραμμα. Όμως μέχρι ενός σημείου, που δε θα πρέπει να ξεφεύγει και να πηγαίνει στην υπερβολή.

Γι αυτές τις δύσκολες στιγμές ο Παύλος Γιαννακόπουλος είχε δείξει τον δρόμο. Είχε δείξει το φάρμακο για να αντιμετωπιστούν. Και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πιστός στις Παναθηναϊκός αξίες, πιστός στα μαθήματα που έχει λάβει από τον πατέρα του όλα αυτά τα χρόνια που τον έζησε μέσα και έξω από τον “Τάφο του Ινδού”, από το κλειστό της Γλυφάδας, από το κλειστό του Σπόρτινγκ και φυσικά από το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, βρέθηκε δίπλα στην ομάδα και θύμισε σε όλους τι πρεσβεύει ο Παναθηναϊκός και τι σημαίνει να φορούν τη φανέλα με το “τριφύλλι” στο στήθος και με τα 7 αστέρια.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με λόγια που “μίλησαν” στις καρδιές όλων των φίλων της ομάδας έθεσε τους “πράσινους” προς των ευθυνών τους. Θύμισε σε όλους ότι δεν υπάρχουν μόνο προνόμια αλλά υπάρχουν και υποχρεώσεις. Και σε ένα τέτοιο σύλλογο, σε ένα τέτοιο κλαμπ οι υποχρεώσεις είναι μεγαλύτερες από τα προνόμια. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε στον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες της ομάδας και με τον δικό του τρόπο είπε όλα αυτά που συζητούν μεταξύ τους οι φίλοι της ομάδας από την Παρασκευή το βράδυ. Όλα αυτά που θα έλεγε στους παίκτες ο ίδιος ο κόσμος.

Όχι δεν χάθηκε η πίστη στον Αταμάν. Δεν χάθηκε η πίστη στον Χουάντσο. Δεν χάθηκε η πίστη στον Μήτογλου. Η ίδια η ομάδα έχει σηκώσει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη των προσδοκιών και στον Παναθηναϊκό δεν επιτρέπεται σε κανέναν να περνάει κάκτων από τον πήχη.

Απόψε ο Παναθηναϊκός έχει την μεγάλη του ευκαιρία. Να παίξει το πραγματικό μπάσκετ που μπορεί, να επιστρέψει στις νίκες και να κάνει τον κόσμο του, που θα γεμίσει και πάλι το Telekom Center Athens, να πιστέψει ξανά και ξανά στην ομάδα του.

Υγ1: Ο αποψινός αγώνας έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον Παναθηναϊκό. Όχι μόνο για αγωνιστικούς και βαθμολογικούς λόγους, αλλά για να φανεί αν το μήνυμα του Σαββάτου… ελήφθη.

Υγ2: Δυναμική επανεμφάνιση του Γιώργου Αγγελόπουλου στα “κοινά” του Ολυμπιακού. Ο εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός βρέθηκε στο ΣΕΦ την Παρασκευή το βράδυ και πανηγύριζε την νίκη όπως πανηγύριζε τις προκρίσεις στα Final-4.

Υγ3: Την τελευταία φορά που στον Ολυμπιακό μετρούσανε σερί, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Ευρωπαϊκό για 7η φορά. Οι “ερυθρόλευκοι” μετράνε και πάλι… Και ας μη μετράει ο coach Μπαρτζώκας. Και στο σημείο αυτό να ζητήσω δημόσια συγγνώμη από τον προπονητή του Ολυμπιακού, που τον έκρινα λάθος γιατί έπεσα “θύμα” του AI. Συγγνώμη coach!

Υγ4: Και για να μην μπερδεύονται μερικοί. Άλλο η κριτική και άλλο η ισοπέδωση. Το να γίνεται συζήτηση για το πολύ κακό προπονητικό βράδυ του Αταμάν, ή την πολύ κακή παρουσία των Χουάντσο και Μήτογλου δεν πάει να πει ότι ο προπονητής ή οι παίκτες δεν κάνουν. Το τι έχουν προσφέρει συγκεκριμένοι παίκτες στην ομάδα δεν πρέπει να ξεχνιέται από κανέναν. Και ας είναι σε κακό φεγγάρι. Πολύ κακό. Έχουν αποδείξει τι είναι ικανοί να κάνουν και πόσο κουπί έχουν τραβήξει.

Υγ5: Κάτι πήρε το αυτί μου και πολλών άλλων για… αγαπημένα γήπεδα. Η αλαζονεία, ακολουθεί του θράσους και μετά έρχεται η τιμωρία. Τα δύο βήματα έχουν ήδη γίνει. Απομένει το τρίτο.

Υγ6: Και κάτι τελευταίο… Αν κάποιοι θεωρούν ότι στο ΟΑΚΑ ειπώθηκαν μόνο όσα δημοσιεύτηκαν, κάνουν λάθος.