Αναχώρησε κανονικά από Θεσσαλονίκη για Κωνσταντινούπολη ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε κανονικά από Θεσσαλονίκη για Κωνσταντινούπολη ενόψει της αναμέτρησης με την Φενέρ, καθώς αποκαταστάθηκε το τεχνικό ζήτημα που επηρέαζε τη λειτουργία των ελληνικών αεροδρομίων.

Ο Ολυμπιακός πέρασε από το Νick Gallis Hall επικρατώντας του μαχητικού Άρη με 95-84 και πλέον οι «ερυθρόλευκοι» στρέφουν την προσοχή τους στην διαβολοβδομάδα της Euroleague και την αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε (6/1).

Η αποστολή των Πειραιωτών αναχώρησε κανονικά από Θεσσαλονίκη για Κωνσταντινούπολη ενόψει της αναμέτρησης με την τουρκική ομάδα, καθώς αποκαταστάθηκε το τεχνικό ζήτημα που επηρέαζε τη λειτουργία των ελληνικών αεροδρομίων.

Θυμίζουμε ότι ένα σημαντικό τεχνικό πρόβλημα στον ελληνικό εναέριο χώρο είχε καταστήσει αδύνατες τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις στα αεροδρόμια της χώρας.