Χωρίς Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός κόντρα στον Άρη

Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο Αλεξάνδρειο στο παιχνίδι της 13ης αγωνιστικής κόντρα στον Άρη.

Ο Σέρβος σέντερ φέρει υπερεπιγονατιδικό αιμάτωμα ΑΡ γόνατος και δεν θα παίξει στο ματς με τον Άρη, παίρνοντας παράλληλα ανάσες ενόψει της «διαβολοβδομάδας». Έτσι οι θέσεις των σέντερ θα καλυφθούν από τους Ντόντα Χολ και Κώστα Αντετοκούνμπο. Εκτός παραμένει και ο Τάισον Ουόρντ. Για τον Άρη απουσιάζουν ο τραυματίας Λευτέρης Μποχωρίδης (διάστρεμμα) και ο Ρόνι Χάρελ (γρίπη Α).

Η δωδεκάδα του Άρη: Μήτρου-Λονγλ, Λέφας, Τζόουνς, Νουά, Τσαϊρέλης, Φόρεστερ, Πουλιανίτης, Γκιουζέλης, Καζαμίας, Ίνοκ, Άντζουσιτς, Κουλμπόκα.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Ουόκαπ, Νιλικίνα, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Αντετοκούνμπο, Φουρνιέ.