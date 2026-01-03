Χουάντσο - Μήτογλου στο χειρότερο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό τα τελευταία 2,5 χρόνια!

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ντίνος Μήτογλου πραγματοποιήσαν το χειρότερό τους παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό, στην πιο χαμηλή πτήση των τελευταίων 2,5 ετών με τον Εργκίν Αταμάν. Αναλυτικά οι μέσοι όροι των δύο «πράσινων» πάουερ φόργουορντ στα ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague...

Ο Παναθηναϊκός δεν πήρε τίποτα από τη θέση «4» στο ντέρμπι απέναντι στους «ερυθρόλευκους», με τους Χουάντσο και Μήτογλου να γράφουν τόσο συνολικά, όσο κι ατομικά τη χειρότερή τους εμφάνιση σε ματς κόντρα στον Ολυμπιακό.

Μάλιστα τόσο κακή εμφάνιση συνδυαστικά δεν έχει συμβεί επί των ημερών του Αταμάν, σε ένα δίδυμο κιόλας που ο Τούρκος τεχνικός το εμπιστεύτηκε πολύ στις θέσεις «4» και «5» στα ματς με τους «ερυθρόλευκους», όπου μάτσαραν την front line της ομάδας του Μπαρτζώκα.

Το βράδυ της Παρασκευής όμως ήταν εφιαλτικό, αφού και οι δύο μαζί μέτρησαν 0 πόντους και 4 ριμπάουντ, κάτι που προκάλεσε και τις δηλώσεις του Αταμάν αμέσως μετά το ματς.

Ποια ήταν η χειρότερη εμφάνιση του Χουάντσο κόντρα στον Ολυμπιακό; Αυτή της περιόδου 2023-24, όταν στο ματς του δεύτερου γύρου στο ΣΕΦ είχε 0 πόντους (0/1 διπ., 0/1 τριπ.) και 2 ριμπάουντ, με τον Μήτογλου όμως να είναι εξαιρετικός στο ίδιο ματς με 11 πόντους (2/3 διπ., 2/5 τριπ.) και 16 ριμπάουντ!

Στο αντίστοιχο παιχνίδι του πρώτου γύρου στο «T-Center» ο Έλληνας άσος δεν είχε αγωνιστεί, αλλά ήταν η σειρά του Ισπανού φόργουορντ για υψηλή πτήση με 13 πόντους (2/5 διπ., 2/3 τριπ.) και double-double με 10 ριμπάουντ.

Κορυφαία επίδοση για τους δύο στο ίδιο ματς ήταν την περασμένη περίοδο (2024-25), όταν στο παιχνίδι του ΣΕΦ ο Μήτογλου ήταν τρομερός με 18 πόντους (4/4 διπ., 2/2 τριπ., 4/4) βολές, χωρίς να χάσει σουτ και μαζεύοντας 3 ριμπάουντ, με τον Χουάντσο να γράφει 10 πόντους (1/2 διπ., 1/3 τριπ.), 6 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Ενώ θετικοί ήταν και οι δύο και στην αναμέτρηση του πρώτου γύρου της περασμένης σεζόν στο «Τ-Center», όταν ο Χουάντσο είχε 13 πόντους (2/4 διπ., 3/4 τριπ.) και 6 ριμπάουντ και ο Μήτογλου 5 πόντους (1/2 διπ., 1/2 τριπ.) και 5 ριμπάουντ.

Συνδυαστικά Χουάντσο και Μήτογλου πραγματοποίησαν το χειρότερό τους παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό τα τελευταία 2,5 χρόνια (χωρίς φυσικά να υπολογίζεται ο μικρός τελικός του Άμπου Ντάμπι), σε μία πρωτόγνωρη κατάσταση στον Παναθηναϊκό, που είχε συνηθίσει να έχει τουλάχιστον έναν παίκτη από τους δύο κολόνα στο «4».

Αναλυτικά οι μέσοι όροι τους στα «ντέρμπι αιωνίων» της regular season της Euroleague στην περίοδο του Εργκίν Αταμάν:

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (πέντε συμμετοχές): 7,2 πόντοι, 5,4 ριμπάουντ, 11,6 βαθμοί στο σύστημα αξιολόγησης.

Ντίνος Μήτογλου (τέσσερις συμμετοχές): 8,5 πόντοι, 5,5 ριμπάουντ, 9 βαθμοί στο σύστημα αξιολόγησης.