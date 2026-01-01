Εκτελεστικός διευθυντής Μπεσίκτας: «Ήμασταν σε επαφή με τον ατζέντη του Λι - Για αυτό επέλεξε την Εφές»

Πριν υπογράψει στην Αναντολού Εφές, ο Σέιμπεν Λι βρισκόταν σε επαφές με την Μπεσίκτας, όπως αποκάλυψε ο εκτελεστικός διευθυντής του συλλόγου, Οζκάν Αρσέβεν.

Ο Σέιμπεν Λι αναμενόταν να αποτελέσει παρελθόν από τον Ολυμπιακό και έτσι και έγινε, με τον Αμερικανό γκαρντ να συνεχίζει την καριέρα του στην Αναντολού Εφές. Ωστόσο, θα μπορούσε να αγωνιζόταν σε μία άλλη τουρκική ομάδα.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Μπεσίκτας, Οζκάν Αρσέβεν, έκανε γνωστό πως ο σύλλογος ήταν σε επαφή με τον πρώην «ερυθρόλευκο». «Υπήρχε η περίπτωση του Σαμπέν Λι, έχει συζητηθεί πολύ. Το όνομά του συνδέθηκε με την Μπεσίκτας. Μιλήσαμε μάλιστα με αυτόν τον παίκτη. Ο Νεντίμ Γιουτζέλ (σ.σ GM της ομάδας) ήταν σε επαφή με τον ατζέντη του κάθε μέρα. Δεν είναι μια νέα κατάσταση, αλλά οι παίκτες έχουν και οι ίδιοι τις γνώσεις και τις επιθυμίες τους. Ο Σαμπέν Λι μας είπε: "Η Αναντολού Εφές είναι η προτεραιότητά μου"» ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε τονίζοντας πως επέλεξε την Εφές λόγω της συμμετοχής της στην Euroleague. «Φυσικά, αυτό οφείλεται στην Euroleague. Του εξηγήσαμε τους στόχους της Μπεσίκτας. Δήλωσε ότι θα ερχόταν στην Μπεσίκτας αν η Αναντολού Εφές έφευγε από το κάδρο. Ικανοποιήσαμε όλα τα αιτήματά του, αλλά παρά ταύτα, κατέληξε σε συμφωνία με την Αναντολού Εφές» ολοκλήρωσε.