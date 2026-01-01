Φάκελος «Ναν vs Ολυμπιακός»: 20 ντέρμπι, stats και... συμπεράσματα! (πίνακας)

Ο Κέντρικ Ναν έχει ήδη παίξει 20 φορές ως αντίπαλος του Ολυμπιακού σε «ντέρμπι αιωνίων» και το SDNA συγκέντρωσε τα stats του λίγο πριν από τη ματσάρα του "Telekom Center" (2/1, 21:15).

Το preview ενός αγώνα έχει πολλά διαφορετικά στοιχεία με ενδιαφέρον. Άλλωστε, ένα... ελληνικό «κλάσικο» μπορεί να δώσει πολλαπλές αφορμές για αναλύσεις γύρω από ατομικά και ομαδικά επιτεύγματα και στατιστικά.

Αυτή τη φορά, ο Κέντρικ Ναν μπαίνει σε πρώτο πλάνο. Πώς τα πηγαίνει ο Αμερικανός σκόρερ κόντρα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα; Τον περιορίζει ο Τόμας Ουόκαπ και αν ναι σε τι βαθμό; Πόσο άνετα νιώθει ο πρώην NBAer όταν καλείται να... φορτώσει το αντίπαλο καλάθι και ποιο είναι το «μελανό σημείο» του απέναντι στην «ερυθρόλευκη» άμυνα;

Τα παραπάνω ερωτήματα μπορούν να έχουν απαντήσεις, όταν το δείγμα αγώνων τις τελευταίες δύο και κάτι σεζόν είναι ιδιαίτερα μεγάλο: 20 ματς με την συμμετοχή του Αμερικανού. Ας δούμε, λοιπόν, τα... αποτελέσματα.

Αρχικά, θα πρέπει να σημειώσουμε πως ο Ναν έχει αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό σε «αιώνια ντέρμπι» 20 φορές από τότε που ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Aktor. Συγκεκριμένα, ο περσινός MVP της Euroleague έχει αντιμετωπίσει τους Πειραιώτες σε 13 ματς της GBL (9 εξ αυτών στο πλαίσιο των τελικών), σε τέσσερις αγώνες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης (τρία στην κανονική διάρκεια και ο μικρός τελικός στο Άμπου Ντάμπι), σε δύο τελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας και σε έναν τελικό του Super Cup.

Επί της ουσίας, ο Ναν δεν πρόλαβε τα δύο πρώτα ντέρμπι της σεζόν 2023-2024 (ένα στην Euroleague και ένα στην GBL), ενώ απουσίαζε από τη μοναδική συνάντηση των «αιωνίων» στην τρέχουσα σεζόν μέχρι τώρα στο ΣΕΦ λόγω τραυματισμού. Με άλλα λόγια, έχει παίξει στα 20 από τα 21 ματς που έχουν δώσει οι δύο «μεγάλοι» του ελληνικού μπάσκετ, όσο ο ίδιος είναι παίκτης του «τριφυλλιού».

Σε αυτούς τους 20 αγώνες, ο Παναθηναϊκός Aktor μετράει 9 νίκες και ο Ολυμπιακός 11 νίκες. Οι τίτλοι σε πρωτάθλημα και Κύπελλο έχουν μοιραστεί ισόποσα (ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο για κάθε ομάδα), με τους «ερυθρόλευκους» να κερδίζουν στον μοναδικό τελικό του Super Cup που αγωνίστηκε ο Αμερικανός τον Σεπτέμβριο του 2024. Βέβαια, σε αυτή τη διετία το «πάνω χέρι» είναι ξεκάθαρα «πράσινο», λόγω της κατάκτησης της Euroleague στο Βερολίνο. Όμως, σε εκείνο το Final Four οι «αιώνιοι» δεν συναντήθηκαν, οπότε τα παιχνίδια που έκριναν τον πιο σημαντικό τίτλο των τελευταίων ετών δεν μπαίνουν στην παρακάτω... εξίσωση.

Συγκεντρωτικά και προτού προχωρήσουμε σε επιμέρους στοιχεία, ο Ναν βάζει 16+ πόντους ανά ντέρμπι, μοιράζει 3+ ασίστ, αλλά κάνει και μεγάλο αριθμό λαθών. Φυσικά, ενδιαφέρον έχει το ποσοστό έχει πίσω από τα 6,75μ., αλλά και το... οξύμωρο που αφορά τη «γραμμή της φιλανθρωπίας»;

Σε αυτό το διάστημα των 20 αγώνων, λοιπόν, παρατηρούνται τα εξής δεδομένα:

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ δεν έχει πρόβλημα να... χτυπήσει με πολλαπλούς τρόπους την αντίπαλη άμυνα. Γι' αυτό και μετράει κάτα μέσο όρο 16,3 πόντους. Άλλωστε, ο ίδιος έχει δηλώσει πως δεν θεωρεί πως τον δυσκολεύει το μαρκάρισμα του Τόμας Ουόκαπ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προσπαθεί να τον περιορίσει σε ό,τι αφορά τα ποσοστά του πίσω από 6,75μ., αλλά δεν το καταφέρνει πάντα με συνέπεια. Ο Ναν στα ματς των «αιωνίων» μετράει 37,3% πίσω από τη γραμμή (47/126 τρίποντα συνολικά ή αλλιώς 2,3 εύστοχα σε 6,3 σουτ ανά ντέρμπι). Ουσιαστικά, το τρίποντο ποσοστό του είναι -και- «προϊόν» ημέρας, καθώς σε άλλα ντέρμπι έχει 4/5 ή 6/8 και σε άλλα μπορεί να μετράει 1/7 ή ακόμα και 1/10.

Ένα... οξύμωρο που συναντάει κανείς έχει να κάνει με τον αριθμό των βολών που (δεν) παίρνει ο πρώην NBAer απέναντι στους «ερυθρόλευκους». Για την ακρίβεια, σουτάρει μόλις 1,7 βολές ανά αγώνα. Ούτε ένα ζευγάρι ανά ματς, δηλαδή. Το παραπάνω στατιστικό στοιχείο δίνει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στους 16,3 πόντους που σημειώνει στα ντέρμπι κατά μέσο όρο.

Από εκεί και πέρα, ο Ναν κάνει καλή δουλειά στο δημιουργικό σκέλος (3,4 ασίστ) λειτουργώντας -και- ως χειριστής στο πλευρό του Κώστα Σλούκα, όμως μετράει και έναν σημαντικό αριθμό λαθών (2,7 λάθη) σε κάθε ντέρμπι. Το ντέρμπι-high του σε ασίστ είναι 6 (τρεις φορές), ενώ σε λάθη 7 (μία φορά). Πάντως, σε 1/4 ντέρμπι που παίρνει μέρος κάνει 5+ λάθη.

Η καλύτερη, πιθανότατα, εμφάνιση του Ναν σε ντέρμπι ήταν στο Game 4 των τελικών το 2024, όταν κέρδισε... όποιον αντίπαλο είχε εντός και εκτός παρκέ (25 πόντοι, 7/10 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 2/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη και διπλό του «τριφυλλιού» στο ΣΕΦ). Δεν είναι η μόνη 25άρα του (έχει άλλες δύο), αλλά σίγουρα εκείνη που μνημονεύεται μέχρι σήμερα.

Αντιθέτως, η πιο... χαμηλή πτήση του καταγράφηκε στην ήττα της ομάδας του Εργκίν Αταμάν από τους Πειραιώτες στο πλαίσιο της περσινής αναμέτρησης των δύο ομάδων στο ΣΕΦ για τη regular season της Euroleague (7 πόντοι, 2/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 0/0 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 λάθη).

Αναλυτικά τα... πεπραγμένα του "K-Nunn" απέναντι στους «ερυθρόλευκους»:

Σεζόν 2023-2024

22/1/2024 - GBL RS | ΠΑΟ - ΟΣΦΠ 95-90 | 16 πόντοι, 5/9 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη

18/2/2024 - Cup Final | ΠΑΟ - ΟΣΦΠ 58-69 | 10 πόντοι, 4/7 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη

14/3/2024 - EL RS | ΟΣΦΠ - ΠΑΟ 71-65 | 17 πόντοι, 2/6 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 7 λάθη

15/4/2024 - GBL Play In Day 3 | ΠΑΟ - ΟΣΦΠ 77-71 | 17 πόντοι, 7/11 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 0/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη

5/6/2024 - Finals G1 | ΠΑΟ - ΟΣΦΠ 84-89 | 21 πόντοι, 3/9 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 0/0 βολές, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 0 λάθη

7/6/2024 - Finals G2 | ΟΣΦΠ - ΠΑΟ 92-86 | 13 πόντοι, 5/9 δίποντα, 1/8 τρίποντα, 0/0 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη

10/6/2024 - Finals G3 | ΠΑΟ - ΟΣΦΠ 83-76 | 21 πόντοι, 6/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη

12/6/2024 - Finals G4 | ΟΣΦΠ - ΠΑΟ 85-88 | 25 πόντοι, 7/10 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 2/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 λάθη

14/6/2024 - Finals G5 | ΠΑΟ - ΟΣΦΠ 87-82 | 13 πόντοι, 3/7 δίποντα, 1/10 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη

Σεζόν 2024-2025

29/9/2024 - Super Cup Final | ΠΑΟ - ΟΣΦΠ 85-86 | 15 πόντοι, 3/8 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 0/0 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη

27/10/2024 - GBL RS | ΟΣΦΠ - ΠΑΟ 71-78 | 25 πόντοι, 3/9 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 0 λάθη

8/11/2024 - EL RS | ΠΑΟ - ΟΣΦΠ 89-94 | 20 πόντοι, 4/6 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 0/0 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 λάθος

20/1/2025 - GBL RS | ΠΑΟ - ΟΣΦΠ 78-72 | 14 πόντοι, 3/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 5 λάθη

16/2/2025 - Cup Final | ΠΑΟ - ΟΣΦΠ 79-75 | 17 πόντοι, 7/12 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 0/0 βολές, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθος

14/3/2025 - EL RS | ΟΣΦΠ - ΠΑΟ 76-74 | 7 πόντοι, 2/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 0/0 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 λάθη

25/5/2025 - EL 3D PLACE | ΟΣΦΠ - ΠΑΟ 97-93 | 9 πόντοι, 4/4 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 λάθος

30/5/2025 - Finals G1 | ΠΑΟ - ΟΣΦΠ 80-68 | 14 πόντοι, 1/4 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 0/0 βολές, 1 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 λάθη

1/6/2025 - Final G2 | ΟΣΦΠ - ΠΑΟ 91-83 | 10 πόντοι, 2/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 6 λάθη

6/6/2025 - Finals G3 | ΠΑΟ - ΟΣΦΠ 88-99 | 25 πόντοι, 5/7 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 0/0 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 λάθη

8/6/2025 - Finals G4 | ΟΣΦΠ - ΠΑΟ 85-71 | 18 πόντοι, 3/7 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 6/7 βολές, 0 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 λάθη