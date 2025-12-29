Καββαδάς: «Η κατάσταση στη Μύκονο είναι φανταστική, απολαμβάνουμε το μπάσκετ»

Η Μύκονος επικράτησε με 83-97 του Κολοσσού Ρόδου εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Greek Basketball Legue, και ο σέντερ των νικητών, Βασίλης Καββαδάς, μίλησε στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του ΕΟΚ WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νίκη επί του Κολοσσού Ρόδου: «Ήμασταν πολύ άνετοι και πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι. Μείναμε συγκεντρωμένοι και εκτελέσαμε το πλάνο μας. Παίξαμε δυνατά, ήμασταν αποτελεσματικοί στην επίθεση».

Για την πορεία της Μυκόνου στο πρωτάθλημα έως τώρα (5-6 ρεκόρ): «Η ομάδα είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία. Γίνεται μία πολύ μεγάλη προσπάθεια φέτος, ξεκινήσαμε την προετοιμασία στην Αθήνα. Η κατάσταση είναι φανταστική, δεν έχω λόγια να την περιγράψω. Έχουμε τα πάντα, ό,τι χρειαστούμε. Κόσμος και διοίκηση μάς στηρίζουν. Είμαστε αφοσιωμένοι στο μπάσκετ, αυτό που αγαπάμε. Έχουμε φέρει πολύ καλά αποτελέσματα για καινούργια ομάδα στην κατηγορία, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο μας. Γίνεται σωστή δουλειά σε όλους τους τομείς, εντός κι εκτός παρκέ. Με όποιον συμπαίκτη μου μιλήσετε θα σας πει τα ίδια πράγματα. Αποφεύγω τα κλισέ, αλλά για κάθε αθλητή είναι μία φανταστική εμπειρία η Μύκονος, είναι όνειρο. Έχω περάσει από αρκετές ομάδες, όλων των ειδών. Η κατάσταση στη Μύκονο είναι πάρα πολύ καλή. Όλα ξεκινούν από τους υπεύθυνους της ομάδας, τους δύο προέδρους που κάνουν αθόρυβα τη δουλειά τους με μεγάλη επιτυχία. Έπειτα, σειρά έχει ο κόουτς Ζιάγκος. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος, προπονητής, κύριος και παιδαγωγός. Είναι πολύ σημαντικό το πώς ξέρει να φέρεται στους παίκτες».

Για το αν έχει φτάσει η Μύκονος στο αγωνιστικό επίπεδο που ήθελε: «Θέλω να προσθέσω ότι δείχνουμε μία πολύ σωστή εικόνα στο γήπεδο. Τα αποδυτήρια μας είναι εξαιρετικά, έχουμε απίθανο κλίμα. Είμαστε ενωμένοι, Έλληνες και ξένοι, βγαίνουμε μαζί και περνάμε όμορφα. Αυτό βοηθάει την αγωνιστική μας εικόνα. Εγώ είχα πει και εξ αρχής ότι σαν στόχο φέτος, βάσει τη δικιάς μου πείρας, ήθελα πρώτα η Μύκονος να παραμείνει στην κατηγορία. Από ‘κει και πέρα, αν καταφέρουμε το επόμενο βήμα θα πρόκειται για μεγάλη επιτυχία. Είμαστε ήρεμοι και δουλεύουμε καλά. Μέχρι στιγμής, υγεία να έχουμε, πάμε πολύ καλά».

Για το προσεχές (03/01) παιχνίδι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ: «Από αύριο (30/12) θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας. Το θέλουμε πάρα πολύ. Αν παρουσιαστούμε όπως πρέπει και μείνουμε συγκεντρωμένοι, γιατί να μην έρθει και αυτό το αποτέλεσμα; Πάμε να “χτυπήσουμε” κάθε παιχνίδι».

Για το αγωνιστικό στυλ της ομάδας: «Είμαστε από τον Αύγουστο όλοι μαζί και προπονούμαστε, έχει να κάνει, επίσης, με τη φιλοσοφία του προπονητή. Του αρέσει αυτό το παιχνίδι και αφήνει τους παίκτες να “ξεδιπλώσουν” το ταλέντο τους με μεγάλη δόση ελευθερίας».

Για τον ρόλο του στη Μύκονο: «Σίγουρα μιλάω με τα παιδιά όπως και ο Μάντζαρης με όμορφο τρόπο. Όλοι μας ακούν, είναι δεκτικοί. Έχουμε και τον προπονητή που είναι καθοδηγητής. Βγάζουμε υγεία ως ένα σύνολο, έτσι έρχονται τα αποτελέσματα, ευχαριστιόμαστε το μπάσκετ».

Για τον κόσμο της Μυκόνου: «Για τον κόσμο πιστεύω ότι είναι κάτι σαν όνειρο. Με γρήγορα βήματα βρίσκεται στην κορυφαία κατηγορία. Ζουν το δικό τους όνειρο, το νησί έχει μπει στον μπασκετικό χάρτη. Παλαιότερα φημιζόταν μόνο για τον τουρισμό του. Είναι δίπλα στην ομάδα και τη στηρίζουν εντός κι εκτός γηπέδου. Μας προσέχουν και μας προσεγγίζουν με μεγάλη αγάπη».

Για τον απολογισμό του 1ου γύρου στην GBL, σε γενικό πλαίσιο: «Ο πήχης έχει ανέβει πάρα πολύ υψηλά. Τα αγωνιστικά μπάτζετ έχουν ανέβει, βλέπουμε δυνατούς παίκτες που δε βλέπαμε παλαιότερα. Βλέπουμε, επίσης, ότι ομάδες με μικρότερα μπάτζετ, όπως η Μύκονος, λειτουργύν σωστά και έχουν σωστή τεχνογνωσία να ανεβάζουν τον πήχη κι αυτές ακόμη υψηλότερα. Το καλοκαίρι ίσως τις λέγαμε για φαβορί υποβιβασμού».