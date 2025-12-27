Η Φενερμπαχτσέ δε δυσκολεύτηκε απέναντι στη Μανίσα και επικράτησε με 93-79 για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η Φενερμπαχτσέ υποδέχθηκε τη Μανίσα για τη 13η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήταν ανώτερη και στο δεύτερο ημίχρονο «καθάρισε» το ματς, επικρατώντας με 93-79. Έτσι, βελτίωσε το ρεκόρ της σε 11-2, ενώ οι φιλοξενούμενοι «έπεσαν» στο 3-10.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μπόστον με 20 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 23:33, ενώ ο Μπέικοτ προσέθεσε 8 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 μπλοκ σε 19:32. Από την άλλη, κορυφαίος ήταν ο Μιντζ με 20 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 28:05.

Τα δεκάλεπτα: 26-20, 43-38, 66-52, 93-79

Τα στατιστικά του αγώνα.