Βίρτους Μπολόνια: Ομάδα έδρας που την κάνει να μοιάζει με «αγρίμι», ο Έντουαρντς και το...τρίποντο

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Μπολόνια για να αντιμετωπίσει την Βίρτους (26/12, 21:30) και θα πρέπει να παρουσιαστεί 100% συγκεντρωμένος απέναντι σε μια ομάδα που μπροστά στον κόσμο της, γίνεται «αγρίμι», έχει τον Κάρσεν Έντουαρντς που διανύει μια εξαιρετική σεζόν και έχει επίσης το πολύ καλό ποσοστό στο τρίποντο.

Η Βίρτους Μπολόνια διανύει μία μέτρια σεζόν με τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς στον πάγκο της. Είναι μια ομάδα που βασίζεται αποκλειστικά στην έδρα της (6-1), στο «άστρο» του Κάρσεν Έντουαρτς και την σκληρή άμυνα που την χαρακτηρίζει. Εκτός έδρας είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση, με μόλις δύο νίκες σε δέκα παιχνίδια.

Η σημερινή αντίπαλος του Ολυμπιακού, προέρχεται από ήττα στο Βελιγράδι και τον Ερυθρό Αστέρα (90-89) για την Euroleague ενώ, στην ιταλική λίγκα πήρε το ντέρμπι κορυφής εναντίον της Μπρέσια με 96-86 στην έδρα της και παρέμεινε στην πρώτη θέση. Μια ομάδα που δεν έχει ιδιαίτερο επιθετικό ταλέντο, κύριο χαρακτηριστικό της η σκληρή άμυνα, αλλά στην έδρα της μετατρέπεται σε «αγρίμι».

Με 8 νίκες και 9 ήττες στα πρώτα 17 παιχνίδια της χρονιάς στην Euroleague, βρίσκεται στην 12η θέση της βαθμολογίας και αυτό εξαιτίας της έδρας της, που είναι το δυνατό της σημείο και την έχει εκμεταλλευτεί σχεδόν στο 100%, με έξι νίκες στα επτά παιχνίδια που έχει δώσει.

Η Βίρτους στα εντός έδρας παιχνίδια που έχει πάρει την νίκη, μεταξύ άλλων απέναντι σε Παναθηναϊκό, Ρεάλ Μαδρίτης και Μονακό, σκόραρε στην επίθεσή της 86.6 πόντους , ενώ κράτησε τους αντιπάλους της στους 78.6. Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς και των πρώην «ερυθρόλευκων», Ντάνιελ Χάκετ και Λούκα Βιλντόζα, έχει ηττηθεί μόλις μία φορά στην έδρα της, από την πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Πρώτο «βιολί» των Ιταλών είναι ο Κάρσεν Έντουαρτς , ο οποίος είναι και πρώτος σκόρερ της ομάδας με 17.9 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ, ενώ έχει άξιο συμπαραστάτη τον Μάτ Μόργκαν με 12.8 και 38.6% στο τρίποντο (32/83). Αυτοί οι δύο είναι η μεγαλύτερη απειλή για τον Ολυμπιακό από την περιφέρεια. Ιδιαίτερη προσοχή θέλουν επίσης οι Βιλντόζα και Παγιόλα που είναι εξαιρετικοί φέτος δημιουργικά, με τον πρώτο να μοιράζει 4.8 ασίστ για 1.8 λάθη και τον δεύτερο 4.3 ασίστ για μόλις 1.2 λάθος τελικές πάσες.

Δυνατό σημείο της Βίρτους επίσης, είναι το σουτ από τα 6.75, με τους Ιταλούς να σουτάρουν με 42.3% εντός έδρας ενώ όταν φεύγουν με την νίκη, το ποσοστό τους φτάνει το 43%, με τους Άλεν Σμάιλαγκιτς (42,6%), Ντέρικ Άλστον (58.3%) και Καρίμ Τζάλοου (45,5%) να ξεχωρίζουν, όντας η κύρια απειλή από μακριά. Αντίθετα, κρατούν τον αντίπαλο στο 30.4% μέσα από την πιεστική περιφερειακή άμυνα. Το αδύναμο σημείο της ομάδα του Ιβάνοβιτς είναι το αμυντικό ριμπάουντ και τα λάθη, καθώς δίνουν στους αντιπάλους τους 12 επιθετικά ριμπάουντ ενώ κάνουν και 14.8 λάθη μέσο όρο.

Όσον αφορά την προϊστορία, στα δέκα παιχνίδια που έχουν δώσει οι δύο ομάδες για την Euroleague, ο Ολυμπιακός μετρά εννιά νίκες και μόλις μία ήττα, την σεζόν 2023/24 με 69-67 στην Ιταλία. Την προηγούμενη σεζόν, οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν με 90-72.