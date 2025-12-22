Διπλό επί της Κρκα με 48άρι του Ουάσινγκτον και θετικό Καλάθη η Παρτιζάν (vid)

Με τον Ντουέιν Ουάσινγκτον να βάζει 48 πόντους η Παρτιζάν κέρδισε στην έδρα της Κρκα με 99-92, χάρη σε επιμέρους σκορ 15-30 στην τέταρτη περίοδο.

Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε μια τρομερή εμφάνιση, πέτυχε 10/13 τρίποντα από τα 15/28 (53%) της ομάδας του και η Παρτιζάν με ανατροπή έφτασε στη νίκη, που την ανεβάζει στο ρεκόρ του 8-1 στον Α’ όμιλο της Αδριατικής Λίγκας, ενώ η Κρκα έπεσε στο 2-8.

Θετική εμφάνιση και από τον Νικ Καλάθη, ο οποίος είχε 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Στέρλινγκ Μπράουν έβαλε 14 πόντους. Από την άλλη πλευρά πρώτος σκόρερ ήταν ο Zακ Σμρέκαρ με 19 πόντους και ακολούθησε ο Λόβρo Ούρμπιχα με 17 πόντoυς.

Τα δεκάλεπτα: 18-25, 52-44, 77-69, 92-99