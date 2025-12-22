Οι Σπερς δεν παραχωρούν τον Καστλ - Τον θεωρούν το μέλλον της ομάδας

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς δεν πρόκειται να παραχωρήσουν τον Στεφόν Καστλ, καθώς τον θεωρούν βασικό «γρανάζι» της ομάδας, μαζί με τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έκαναν μία πολύ καλή πορεία στο NBA Cup και έφτασαν μέχρι τον τελικό, όπου ηττήθηκαν από τους Νιου Γιορκ Νικς. Την ίδια ώρα τα πάνε καλά και στο πρωτάθλημα, με τον Στεφόν Καστλ να έχει παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτή την επιτυχία.

Σύμφωνα με τον Μπράιαν Ουίντχορστ του «ESPN», οι Σπερς θεωρούν πως ο νεαρός αποτελεί το μέλλον του συλλόγου μαζί με τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα και έτσι δεν πρόκειται να τον παραχωρήσουν για κανένα trade.

Θυμίζουμε πως ο 21χρονος σε 19 ματς φέτος έχει κατά μέσο όρο 18,3 πόντους, 5,6 ριμπάουντ, 7,2 ασίστ, 1,3 κλεψίματα και 0,4 μπλοκ.