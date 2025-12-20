Ζούρος: «Τρομερή ατμόσφαιρα ο ΠΑΟΚ - Χρειαζόμαστε άμεσα ενίσχυση»

Ο Ηλίας Ζούρος αποθέωσε την ατμόσφαιρα του PAOK Sports Arena, ενώ τόνισε πως ο Πανιώνιος θα ενισχυθεί άμεσα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Κάνοντας ένα σχόλιο για τον αγώνα: «Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ, για τη νίκη, έπαιξε καλύτερα και έχει πολύ δυνατή ομάδα και έδρα. Πολύ μπασκετική ατμόσφαιρα. Εύχομαι να συνεχιστεί αυτό σε όλα τα γήπεδα. Πολύ ωραίο για μας που παίζουμε να ζούμε τέτοιες ατμόσφαιρες. Χάσαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού στο τέλος του ημιχρόνου που δημιουργήθηκε διαφορά. Δώσαμε επιθετικά ριμπάουντ αρκετά, ενώ ήταν κάτι που θέλαμε να ελέγξουμε, χάσαμε πολλά 1β1 με πολλά σουτ που μπήκαν. Πρέπει να δυναμώσουμε στην άμυνα στο ένας εναντίον ενός. Εύχομαι να βρούμε τον δρόμο μας, να πετύχουμε νίκες και τον στόχο μας».

Για την κίνηση με το Μαρούσι: «Ο Νικολαΐδης είναι ένα γκαρντ που θέλουμε, χρειαζόμασταν ενίσχυση στην περιφέρεια. Θα έλεγα δυστυχώς παίζουμε στο Eurocup με μικρό αριθμό παικτών. Δύσκολο να ανταπεξέλθεις. Πολλά παιχνίδια σε λίγες μέρες και ταξίδια. Χρειαζόμασταν άμεσα την ενίσχυση με τον Νικολαΐδη. Τον πιστεύουμε πως θα μας δώσει τα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να κοντρολάρουμε καλύτερα το παιχνίδι».

Για τα μεγάλα κενά στον αγώνα: «Αυτό δουλεύουμε και πρέπει να δουλέψουμε σαν ομάδα. Σε πολλά παιχνίδια είμαστε ανταγωνιστικοί. Χάνουμε τη συγκέντρωσή μας και μεγαλώνουν οι διαφορές. Χρειαζόμαστε ενίσχυση, όπως του Νικολαΐδη. Εκτός αυτού είναι και η άμυνα ένα σημαντικό κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλή μεγάλη ποιότητα σαν ομάδα, αλλά είναι και πράγματα που θα ανακοινωθούν από τη διοίκηση».

