Ψηλοί υπάρχουν, αλλά είναι μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού!

Ο Ολυμπιακός αλλά και ο Παναθηναϊκός ρίχνουν ματιές στην αγορά για να ενισχύσουν την φροντ-λάιν τους. Μόνο, που οι επιλογές είναι ελάχιστες. Το SDNA καταγράφει το τι πάνω, κάτω υπάρχει.

Στο μπάσκετ τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Υπό την έννοια ότι μεταγραφική περίοδο υπάρχει σχεδόν όλο τον χρόνο. Κάτι, που δεν ισχύει για τον βασιλιά των σπορ.

Στο πλαίσιο αυτό, τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός ρίχνουν ματιές προκειμένου να βρουν ψηλό για να ενισχύσουν την φροντ-λάιν τους. Και όχι μόνο οι «αιώνιοι», αφού κι άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας θέλουν παίκτη για να βελτιώσουν την γραμμή των ψηλών τους. Η Μπαρτσελόνα είναι μία από αυτές, η Μακάμπι το έκανε προ ημερών, παίρνοντας τον Ζακ Χάνκινς από την Γρανάδα.

Μόνο, που οι αξιόλογες επιλογές είναι ελάχιστες. Και πιο συγκεκριμένα από την Ευρώπη μόνο να βγάλεις παίκτη από συμβόλαιο μπορείς. Γιατί ελεύθεροι δεν υπάρχουν.

Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού τα πράγματα είναι καλύτερα. Όχι πολύ, αλλά είναι. Και αυτό γιατί υπάρχουν κάποιοι παίκτες, που είναι χωρίς συμβόλαιο.

Ο Τσαρλς Μπάσι είναι ένας από αυτούς. Αν κάτι σας λέει το όνομά του, πρόκειται για τον σέντερ, που είχε βάλει στο στόχαστρό του ο Παναθηναϊκός πριν από περίπου ένα μήνα, όταν ο Νιγηριανός είχε μείνει ελεύθερος από τους Μέμφις Γκρίζλις. Συνεχίζει να είναι ελεύθερος ο Μπάσι, αλλά έχει διαμηνύσει ότι θέλει να βρει νέο συμβόλαιο στο ΝΒΑ. Μέχρι πότε θα περιμένει, είναι άγνωστο.

Κάτι, που ισχύει και για τον Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ, ο οποίος «κόπηκε» πριν από μερικές μέρες από τους Ιντιάνα Πέισερς. Τον Αμερικάνο πάουερ-φόργουορντ έψαξε μεταξύ άλλων τις τελευταίες μέρες ο Παναθηναϊκός, αλλά ο περί ου ο λόγος είπαμε τι θέλει: να βρει νέο συμβόλαιο στο ΝΒΑ. Και επομένως θα περιμένει για κάτι τέτοιο. Επίσης είναι άγνωστο για πόσο θα περιμένει.

Χωρίς συμβόλαιο εξακολουθεί να είναι στην Αμερική και ο περιβόητος, Μο Μπάμπα, όπως και ο πανέμπειρος Καναδός, Τρίσταν Τόμπσον, ο οποίος έπαιξε τα τελευταία χρόνια στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Θυμίζουμε ότι όποια ομάδα της Ευρωλίγκας θέλει να πάρει παίκτη από άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας μπορεί να το κάνει μέχρι την 29η αγωνιστική με την προϋπόθεση ότι ο περί ου ο λόγος θα έχει παίξει για τελευταία φορά στην Ευρωλίγκα μέχρι την 20η αγωνιστική.

Επίσης, μέχρι την 29η αγωνιστική μπορεί να γίνει μεταγραφή οποιουδήποτε παίκτη από άλλο μέρος πλην Ευρωλίγκας σε ομάδα της Ευρωλίγκας. Μέχρι, δηλαδή, τις 24 Φλεβάρη. Υπάρχει χρόνος ακόμη, επιλογές πολλές δεν υπάρχουν όμως. Τουλάχιστον τώρα, λίγες μέρες πριν φύγει το 2025.