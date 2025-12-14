Με τους νέους παίκτες να τον ανεβάζουν επίπεδο και τον κόσμο να δημιουργεί… εντός έδρας κατάσταση, ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Μαρούσι (87-97) αν και στο τέλος απειλήθηκε όταν η διαφορά μειώθηκε από τους 25 πόντους που είχε φτάσει στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου.

Την 13η νίκη του στα τελευταία 15 του παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη σημείωσε ο ΠΑΟΚ του Γιούρι Ζντοβτς με ακόμα μία επιβλητική εμφάνιση και εξαιρετικό ντεμπούτο των δύο νέων του μεταγραφικών αποκτημάτων, Μπριν Ταϊρί και Τίμι Άλεν. Δυναμική παρουσία από τον κόσμο του Δικεφάλου, που γέμισε το πέταλο στο κλειστό του Αγίου Θωμά, μετατρέποντας το γήπεδο σε… Παλατάκι.

Για τους νικητές, που σούταραν με 45% στο τρίποντο (11/24), πρώτος σκόρερ ήταν ο Τίμι Άλεν, ο οποίος στο ντεμπούτο του με τα ασπρόμαυρα είχε 17 πόντους (5/10σ.) σε 21’ και ακολούθησε ο έτερος νέος παίκτης, Μπριν Ταϊρί με 16 πόντους (3/4τρ.) 4 ασίστ και 4 ριμπάουντ αλλά και 6 λάθη σε 27’. Εξαιρετικός και ο Μπεν Μουρ με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ, έφτασε στους 15 πόντους ο Κλίβελαντ Μέλβιν, στους 12 ο Τόμας Ντίμσα και στους 11 ο Αντώνης Κόνιαρης.

Για το Μαρούσι ο Τζόρνταν Κινγκ έκανε τρομερό παιχνίδι, βάζοντας 30 πόντους με 8/14 τρίποντα, παίρνοντας φωτιά στο δεύτερο ημίχρονο. Διψήφιοι και οι Μαξ Σάλας (14π.), Τζακόρι Ουίλιαμς (11π.) και Γιώργος Καλαϊτζάκης (11π., 7ριμπ.).

Ανέβηκε στο 7-2 πλέον ο ΠΑΟΚ, που έχει χάσει μόνο από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, έπεσε στο 2-7 το Μαρούσι και ισοβαθμεί στις τελευταίες θέσεις με τον Πανιώνιο και τον Κολoσσό. Στην επόμενη αγωνιστική (11η) ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Πανιώνιο (20/12, 16:00), ενώ το Μαρούσι δοκιμάζεται στην Καρδίτσα (21/12, 16:00).

Ξέφυγε από νωρίς με διψήφια διαφορά ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πιο δυνατά και με τον Μουρ να δίνει ρυθμό, προηγήθηκε 2-6, ενώ ο νεοαποκτηθείς Μπριν πέτυχε 5 πόντους για το 9-13. Το Μαρούσι έμενε κοντά χάρη στον Σάλας και στον Κινγκ (14-15), αλλά ο ΠΑΟΚ είχε περισσότερες λύσεις επιθετικά. Και ο «νέος» Άλεν έδωσε σκορ, ακολούθησαν Κόνιαρης και Τζόουνς, με τους φιλοξενούμενους να δημιουργούν διψήφια διαφορά στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (20-31).

Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς συνέχισε να κυριαρχεί και με τους Μουρ, Ντίμσα ξέφυγε κι άλλο (22-39), ενώ με τρίποντο του Ταϊρί η απόσταση αυξήθηκε για πρώτη φορά στους 20+ πόντους και στο 24-45. Ουίλιαμς και Σάλας προσπάθησαν να «ξυπνήσουν» την ομάδα τους (32-49), αλλά μάταια. Ο ΠΑΟΚ έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ, ο Μουρ σκόραρε και για τρεις, φτάνοντας τους 14 πόντους χωρίς να χάσει σουτ (3/3διπ., 1/1τρ., 5/5β.) για το 32-54. Τελικά, το ημίχρονο έκλεισε στο 37-59 με buzzer beater τρίποντο του Ντίμσα και τον ΠΑΟΚ να έχει εκπληκτικά ποσοστά ευστοχίας σε αντίθεση με τους γηπεδούχους που μετρούσαν 2/16 τρίποντα.

Κυρίαρχος ο ΠΑΟΚ, αντέδρασε και απείλησε το Μαρούσι

Το νέο τρίποντο του Ταϊρί έφερε τον ΠΑΟΚ στο +25 (39-64) και εκεί οι γηπεδούχοι έβγαλαν μια πρώτη αντίδραση. Με τον Σάλας και τον Ουίλιαμς έτρεξαν σερί 7-0 για το 46-64, αλλά οι ασπρόμαυροι έλεγχαν απόλυτα το παιχνίδι. Δύο διαδοχικά τρίποντα του Κινγκ έκαναν το 57-72, όμως ο Άλεν, που είχε ανέβει επιθετικά, έγραψε το 57-77 και το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 65-80 με τρίποντο του Καλαϊτζάκη.

Ο Άλεν επανέφερε το +15 με τρίποντο (70-85), όμως το Μαρούσι που είχε βελτιώσει την άμυνά του, έτρεξε ένα μικρό σερί με Ρέινολντς και Χατζηδάκη (75-85). Ο Κινγκ είχε «ζεσταθεί» και με ακόμα ένα τρίποντο (7/11) μείωσε κι άλλο σε 78-86 στο 34’, αναγκάζοντας τον Γιούρι Ζντοβτς σε τάιμ άουτ. Ο ΠΑΟΚ είχε χάσει τη συγκέντρωση και τον ρυθμό του, ο Κινγκ με άλλη μία τρίποντη βόμβα έκανε το 86-91 (37’) και οι Άλεν - Μουρ έβαλαν τις βολές τους για το 86-95 (38’). Ο Κινγκ δεν μπόρεσε να βρει ξανά τον στόχο πίσω από τα 6,75μ. και ο Ταϊρί με 2/2 βολές (87-97) στα 47’’ πριν το φινάλε σφράγισε το διπλό για τον Δικέφαλο.

Τα δεκάλεπτα: 20-31, 37-59, 65-80, 87-97

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.