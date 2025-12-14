«Κατάληψη» στο Μαρούσι από τον κόσμο του ΠΑΟΚ! (vid)

To Μαρούσι υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο κόσμος του Δικεφάλου δίνει δυναμικό παρών.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν κάνει «κατάληψη» στο πέταλο πίσω από τη μία μπασκέτα και δίνουν τον δικό τους ρυθμό, έχοντας μετατρέψει το κλειστό του Αγίου Θωμά σε… Παλατάκι.

Η είσοδος του ΠΑΟΚ στη νέα εποχή του Αριστοτέλη Μυστακίδη μαζί με τις νέες μεταγραφές και τις υψηλές βλέψεις, έχουν φέρει κύμα ενθουσιασμού στον κόσμο, που συμπαραστέκεται ακόμα πιο μαζικά στην ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς.

Σε συνδυασμό με το ποδοσφαιρικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητo σήμερα στις 18:00, ο κόσμος του ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να στηρίξει δυναμικά και την μπασκετική ομάδα.