Ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ ο Μπριν Ταϊρί για τα γκαρντ (vid)

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να κινείται στην αγορά αναζητώντας περισσότερο παίκτη στις θέσεις των γκαρντ και ο Μπριν Ταϊρί βρίσκεται ψηλά στη λίστα του.

Έτσι, εκτός του Τίμι Άλεν, ο οποίος εξετάζεται από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, ένα νέο όνομα που ενδιαφέρει για την περιφέρεια είναι αυτό του Μπριν Ταϊρί, ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Γιούρι Ζντοβτς.

Ο 27χρονος Αμερικανός αγωνίζεται στην Ιγκοκέα, με την οποία φέτος σε πέντε παιχνίδια στο BCL έχει 17,4 πόντους με 43% στο τρίποντο και 4,6 ασίστ κατά μέσο όρο, ενώ αντίστοιχα στην Αδριατική λίγκα σημειώνει 16 πόντους με 41% στο τρίποντο και μοιράζει 2,6 ασίστ μ.ο. σε πέντε παιχνίδια.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Τουρκία με την Πετκίμσπορ, έχοντας 14,9 πόντους και 3,2 ασίστ μ.ο. σε 15 αγώνες στο BCL, ενώ στο εγχώριο πρωτάθλημα είχε 13,9 πόντους και 3,8 ασίστ και τις προηγούμενες χρονιές στην Ευρώπη έπαιξε στην Ντινάμο Σάσαρι και στην Οστάνδη.

Δείτε τα highlights του από την περσινή σεζόν με την Πετκίμσπορ: