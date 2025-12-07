Αταμάν: «Δεν είμαστε στην αγορά για παίκτη, πώς να βάλω τον Τολιόπουλο όταν υπάρχουν Σλούκας, Σορτς και Γκραντ;»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου σημείωσε πως η ομάδα δεν βρίσκεται στην αγορά για παίκτη, ενώ εξήγησε τον λόγο που δεν αγωνίζεται στην Euroleague ο Βασίλης Τολιόπουλος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αντιμετωπίσαμε τον αγώνα με σοβαρότητα από την αρχή. Πήραν περισσότερο χρόνο συμμετοχής κάποια παιδιά και τα πήγαν καλά, ο Ρογκαβόπουλος ήταν εκπληκτικός και έκανε και ρεκόρ. Τολιόπουλος και Σαμοντούροβ έπαιξαν καλά, το ίδιο και ο Γιούρτσεβεν. Παίξαμε μπάσκετ με επιθετικότητα, παίξαμε έξυπνο μπάσκετ. Ένας παίκτης πήρε 19 τρίποντα και έβαλε τα 12, οπότε όλα πήγαν καλά στην επίθεση.

Ο Ρογκαβόπουλος έκανε σπουδαίο παιχνίδι και ελπίζω ότι θα συνεχίσει αυτές τις εμφανίσεις και στη EuroLeague. Το σημερινό επίπεδο ήταν εντελώς διαφορετικό από εκείνο που έχει η EuroLeague.

Περιμένουμε τον Ρισόν Χολμς, νομίζω ότι είναι στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του. Θα δούμε αν μπορεί να μπει αυτή την εβδομάδα. Δεν είμαστε στην αγορά.

Είναι πολύ δύσκολο να συγκρίνεις τις ομάδες της EuroLeague με τον Πανιώνιο, που δεν έκανε καλή εμφάνιση. Το παιχνίδι είναι πολύ διαφορετικό. Θα προπονηθούμε για τον αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο. Το καλό είναι ότι ο Ρογκαβόπουλος και ο Τολιόπουλος έπαιξαν καλά, ενώ και ο Γιούρτσεβεν ήταν θετικός. Τα λεπτά είναι όμως συγκεκριμένα και δεν μπορούμε να δίνουμε χρόνο σε 12 παίκτες.

Πώς να παίξει περισσότερο ο Τολιόπουλος στη EuroLeague, πώς; Έχουμε τον Σλούκα, τον Σορτς, τον Γκραντ, πώς; Ξέρω ότι είναι καλός παίκτης, αλλά ήδη αυτοί που είπα δεν είναι πολύ ευχαριστημένοι με τα λεπτά τους, πώς να βάλω και τον Τολιόπουλο; Όποτε τον χρειαστούμε, είμαι σίγουρος ότι θα είναι έτοιμος για εμάς. Ήταν τραυματίας, αλλά έδειξε ότι είναι έτοιμος. Αν υπάρξει χώρος, θα παίξει. Αλλά με τους άλλους τρεις, είναι δύσκολο να μπει στο ροτέισον και να είναι όλοι ευχαριστημένοι»