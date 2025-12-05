Οι Λέικερς απέδρασαν από το Τορόντο με τρίποντη «βόμβα» του Χατσιμούρα (vid)

Mετά από μια απίστευτη ματσάρα, οι Λος Άντζελες Λέικερς έφυγαν αλώβητοι από την έδρα των Ράπτορς (120-123), με τον Ρούι Χατσιμούρα να πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι.

Οι Λέικερς αγωνίστηκαν χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς, που υποδέχθηκε στον κόσμο το δεύτερο παιδί του, με τον Όστιν Ριβς να αναλαμβάνει τον ηγετικό ρόλο για τους «Λιμνάνθρωπους».

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν καλύτερα στο παρκέ και προηγήθηκαν με 26-31 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ έκλεισαν το ημίχρονο έχοντας πάρει προβάδισμα εννιά πόντων (58-67).

Οι Ράπτορς, όμως είχαν την απάντηση στο δεύτερο ημίχρονο και με επί μέρους 40-33 στην τρίτη περίοδο, μείωσαν την διαφορά στο καλάθι (98-100), κάνοντας ντέρμπι την αναμέτρηση.

Οι Καναδοί συνέχισαν να ασκούν έντονη πίεση στους Λέικερς και στα 50'' πριν την λήξη με mid-range σουτ του Ίνγκραμ πήραν το προβάδισμα με 120-118, με τον Ριβς να απαντά άμεσα.

Το φινάλε είχε συγκλονιστική εξέλιξη, αφού ο Έιτον έκανε την δουλειά στην άμυνα για τους Λέικερς και ο Χατσιμούρα την ολοκλήρωσε με τρίποντη «βόμβα» από την γωνία, μετά από ασίστ του Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο Όστιν Ριβς με 44 πόντους, 5 ριμπάουντ και 10 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Λέικερς, ενώ για τους Τορόντο Ράπτορς ξεχώρισε ο Σκότι Μπαρνς, που είχε 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ.

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