Εκτός δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες ο Ζάιον Ουίλιαμσον

Οι Νιου Όρλεανς Πέλικανς ανακοίνωσαν ότι ο Ζάιον Ουίλιαμσον θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες λόγω θλάσης 2ου βαθμού στον δεξιό προσαγωγό.

Ο Ζάιον Ουίλιαμσον θα μείνει εκτός για τις επόμενες τρεις εβδομάδες λόγω μιας θλάσης στον προσαγωγό και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί με το πέρας των τριών εβδομάδων. Ο Ουίλιαμσον έχει απουσιάσει ήδη σε 11 παιχνίδια την φετινή χρονιά, τα 8 από αυτά λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο και 3 ακόμη λόγω ξεκούρασης.

Ο 25χρονος σταρ των Πέλικανς, έχει αγωνιστεί σε 10 παιχνίδια την φετινή χρονιά με 22,1 πόντους και 5,6 ριμπάουντ. Στην καριέρα του στο ΝΒΑ, έχει αγωνιστεί 224 παιχνίδια με την φανέλα της Νέας Ορλεάνης από τα 493 (45%) που έχει δώσει η ομάδα του από την ημέρα που τον επέλεξε στο ντραφτ του 2019, μάλιστα στο νούμερο 1.