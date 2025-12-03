Μαρίνκοβιτς μετά την αποχώρηση Ομπράντοβιτς: «Δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο μπάσκετ»

Ο Βάνια Μαρίνκοβιτς, αρχηγός της Παρτιζάν, αναφέρθηκε στο τι συμβαίνει στην ομάδα μετά την οριστική αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Μιλώντας στα ΜΜΕ ενόψει του αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου (4/12, 21:45) για την 14η αγωνιστική της EuroLeague, o Μαρίνκοβιτς σημείωσε αρχικά:

«Η ατμόσφαιρα είναι καλή, τουλάχιστον όσο καλή γίνεται. Ήταν περίεργο να περάσουμε από όλα αυτά. Έπρεπε να εξηγήσουμε σε όλους τι συνέβαινε, αλλά προχωράμε. Είναι κάτι που πλέον ανήκει στο παρελθόν.

Όσο δύσκολο κι αν ήταν, πρέπει να σκεφτόμαστε την Μπάγερν, παρόλο που γνωρίζουμε ότι πολύ λίγοι άνθρωποι σκέφτονται το μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Περιμένω ένα γεμάτο γήπεδο παρά τα όσα συνέβησαν. Προτρέπω τους οπαδούς να μας στηρίξουν όπως έχουν κάνει μέχρι τώρα».

Και συνεχίζοντας απάντησε για τα όσα είπε με τον Ομπράντοβιτς αυτές τις ημέρες:

«Είμαι σε επαφή με τον Ζέλικο από τότε που συνέβησαν όλα. Του είπα τη γνώμη μου για όλα και συμφώνησε. Τον ευχαρίστησα που με έφερε πίσω στην Παρτιζάν, επειδή ήταν ένας από τους λόγους που επέστρεψα. Μου είπε να συνεχίσω να αγωνίζομαι για τον σύλλογο και με ευχαρίστησε για τη συνεργασία που είχαμε. Όσο δύσκολο κι αν είναι, πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο μπάσκετ. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή», ​​κατέληξε ο Βάνια Μαρίνκοβιτς.