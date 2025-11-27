Μαρίνκοβιτς σε Ομπράντοβιτς: «Η προπόνηση είναι το Σάββατο, ελπίζω μαζί» (pic)

Το «θρίλερ» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν συνεχίζεται. Ο θρυλικός κόουτς παραιτήθηκε από την σερβική ομάδα, όμως το Δ.Σ. δεν έκανε δεκτή την απόφασή του.
Ο Βάνια Μαρίνκοβιτς έστειλε το δικό του μήνυμα στον «Ζοτς» και έκανε ξεκάθαρο πως θέλει να τον δει να παραμένει στην άκρη του πάγκου. Χαρακτηριστικά, μάλιστα, έγραψε πως η επόμενη προπόνηση είναι το Σάββατο και ελπίζει πως θα είναι εκεί ο Ομπράντοβιτς.
Αναλυτικά τα όσα έγραψε:
«Αν πρόκειται για ευθύνη, αυτό εξαρτάται από εμάς που βρισκόμαστε στο γήπεδο! Αν πρόκειται για τιμή, την αποδείξατε εδώ και πολύ καιρό. Αν υπάρχει η ευκαιρία να συνεχίσουμε, ας αποδείξουμε μαζί ότι είμαστε διαφορετικοί. Η προπόνηση είναι το Σάββατο… Ελπίζω, μαζί».