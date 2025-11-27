Μαρίνκοβιτς σε Ομπράντοβιτς: «Η προπόνηση είναι το Σάββατο, ελπίζω μαζί» (pic)

Ο Βάνια Μαρίνκοβιτς με ανάρτησή του έστειλε μήνυμα στήριξης στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και έκανε ξεκάθαρο πως θέλει να δει τον κόουτς να συνεχίζει στον πάγκο της Παρτιζάν.

Το «θρίλερ» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν συνεχίζεται. Ο θρυλικός κόουτς παραιτήθηκε από την σερβική ομάδα, όμως το Δ.Σ. δεν έκανε δεκτή την απόφασή του.

Ο Βάνια Μαρίνκοβιτς έστειλε το δικό του μήνυμα στον «Ζοτς» και έκανε ξεκάθαρο πως θέλει να τον δει να παραμένει στην άκρη του πάγκου. Χαρακτηριστικά, μάλιστα, έγραψε πως η επόμενη προπόνηση είναι το Σάββατο και ελπίζει πως θα είναι εκεί ο Ομπράντοβιτς.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Αν πρόκειται για ευθύνη, αυτό εξαρτάται από εμάς που βρισκόμαστε στο γήπεδο! Αν πρόκειται για τιμή, την αποδείξατε εδώ και πολύ καιρό. Αν υπάρχει η ευκαιρία να συνεχίσουμε, ας αποδείξουμε μαζί ότι είμαστε διαφορετικοί. Η προπόνηση είναι το Σάββατο… Ελπίζω, μαζί».