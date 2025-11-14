Σε ένα αρκετά όμορφο ματς στην «Coca-Cola Arena», με αρκετές αλλαγές προβαδίσματος, σημαντικά καλάθια και μεγάλες άμυνες, η Ντουμπάι BC κατάφερε να επικρατήσει κόντρα στην Ζαλγκίρις Κάουνας με 95-89.

Η Ντουμπάι BC υποδέχθηκε την Ζαλγκίρις Κάουνας στην «Coca-Cola Arena» για την 11η αγωνιστική της Euroleague. Ο αγώνας ήταν... μοιρασμένος, με το πρώτο μισό να ανήκει στους φιλοξενούμενους. Ωστόσο, στην επανάληψη οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους και τελικά έφτασαν στη νίκη με 95-89. Πλέον, η Ντουμπά βρίσκεται στο 5-6 και η Ζαλγκίρις «έπεσε» στο 7-4.

Για τους νικητές ξεχώρισε ο Καμπενγκέλε με 21 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 27:24 στο παρκέ. Εξαιρετική εμφάνιση και από τον Αβράμοβιτς, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 22:48. 14 πόντους και 6 ριμπάουντ μέτρησε ο Πετρούσεφ (25:54), με τον Μπέικον να ολοκληρώνει το ματς με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ (27:47).

Από την άλλη, ο Τουμπέλις μέτρησε 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 24:26. Ο Φρανσίσκο τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 9 ασίστ (27:30), με τον Μπουτκεβίτσιους να προσθέτει 11 πόντους, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 32:33. Ο Ράιτ είχε 10 πόντους, 5 ριμπάουντ αλλά και 4 λάθη σε 19:23 και ο Μπραζντέικις έκανε μόνο ένα κλέψιμο σε 9:43.

Ξέφυγε με +10 η Ζαλγκίρις

Η Ζαλγκίρις Κάουνας μπήκε καλύτερα στον αγώνα και με τους Μπιρούτις, Τουμπέλις και Σιρβίντις προηγήθηκε με 2-7. Μετά το καλάθι του Καμένιας, ο Τουμπέλις με πέντε προσωπικούς πόντους ανέβασε τη διαφορά στους 8 (4-12). Η Ντουμπάι δυσκολευόταν να βρει λύσεις και οι Μπουτκεβίτσιους και Μπιρούτις έφεραν τους φιλοξενούμενους στο +10 (8-18). Με τους Πρέπελιτς και Καμπενγκέλε οι γηπεδούχοι... πήραν μία ανάσα (20-28), όμως η Ζαλγκίρις συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 24-34.

Επέστρεψε και μείωσε στους 3 η Ντουμπάι

Ο Μπέρτανς ξεκίνησε την δεύτερη περίοδο με τρίποντο και με τους Ράιτ και Μπέικον η διαφορά έπεσε στους 5 (31-36). Οι Καμπενγκέλε και Αμπάς έφεραν το παιχνίδι στα ίσα (36-36) και ο Ράιτ έβαλε μπροστά την Ντουμπάι με 38-36. Το προβάδισμα δεν κράτησε, αφού η Ζαλγκίρις πήρε ξανά τα «ηνία» του ματς με τους Τουμπέλις και Ουλανόβας (38-40). Ο Μπερτάνς με τρίποντο και στη συνέχεια ο Πετρούσεφ έβαλαν μπροστά την ομάδα τους (41-40, 43-42) αλλά οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που πήγαν στα αποδυτήρια με το προβάδισμα (45-48).

Προβάδισμα εννέα πόντων για την Ντουμπάι

Ο Μπουτκεβίτσιους ευστόχησε σε τρίποντο για το +6 της Ζαλγκίρις (45-51), αλλά με τους Πετρούσεφ και Μπέικον η Ντουμπάι μείωσε σε 49-51. Με το τρίποντο του Ράιτ οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 58-58 και με τους Αβράμοβιτς και Καμπενγκέλε πήραν και διαφορά εννέα πόντων (67-58). Αυτό δεν άλλαξε, με το τρίτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με το σκορ στο 73-64.

Σημαντική εντός έδρας νίκη για την Ντουμπάι

Λο και Τουμπέλις μείωσαν στους 6 (73-67) αλλά ο Αμπάς με ένα μεγάλο τρίποντο διαμόρφωσε το 78-69. Ράιτ και Μπέικον έφεραν τους γηπεδούχους στο +13 (82-69) αλλά η Ζαλγκίρις έβγαλε αντίδραση στα τελευταία λεπτά. Ράιτ, Σιρβίντις και Μπουτκεβίτσιους έκαναν το 84-76, ο Φρανσίσκο ευστόχησε σε ένα μεγάλο τρίποντο και οι Τουμπέλις και Μπουτκεβίτσιους έριξαν ξανά τη διαφορά στους 6 (90-84). Με 55" για το τέλος, ο Φρανσίσκο κέρδισε επιθετικό φάουλ και στη συνέχεια πέτυχε τρίποντο για το 90-87. Η Ζαλγκίρις ήταν κοντά στο να βγάλει μία μεγάλη άμυνα, αλλά ο Μπέικον κέρδισε φάουλ από τον Ουλανόβας και με 1/2 από την γραμμή των βολών έκανε το 91-87 με 27" για το φινάλε. Οι φιλοξενούμενοι δεν ευστόχησαν στην επόμενη επίθεση και τελικά η Ντουμπάι πήρε τη νίκη με 95-89.

Τα δεκάλεπτα: 24-34, 45-48, 73-64, 95-89

Τα στατιστικά του αγώνα.